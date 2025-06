Troppi ostacoli, non è una città per disabili 

Ad Assemini si riapre il dibattito sulle barriere architettoniche. La città è in affanno. I residenti constatano molte criticità o veri e propri disagi. Lo afferma William Salis, presidente della cooperativa Controvento che lavora insieme ai disabili: «Ci sono delle zone dove occorrerebbe fare degli interventi urgenti nelle strade, ma soprattutto nei marciapiedi per migliorare la mobilità e l’accesso agli edifici pubblici. Noi siamo in via Pio IX e per andare al parco con le carrozzine siamo costretti a passare in strada. Qualcosa è stato fatto, ma si potrebbe fare molto di più, soprattutto se l’amministrazione considerasse noi operatori e le associazioni interlocutori per individuare gli aspetti più critici».

I pareri

Assemini è una città inclusiva dunque? Paolo Vargiu è scettico: «Purtroppo non si è mai guardato davvero con occhio sensibile all'inclusione attraverso un adeguamento infrastrutturale. Un esempio: sottopassi ferroviari e cavalcavia limitano le libertà di movimento per molti». Adelaide Ledda aggiunge: «Vivo nella zona di via Campidano e muoversi è davvero faticoso: strade prive di marciapiedi, oppure se ci sono, sono ammalorati; scivoli e passerelle spesso sono troppo alti o impraticabili, la soluzione è passare in strada, ma è una soluzione?».

Risponde il sindaco Mario Puddu: «È un tema delicato che fa parte del programma politico dell’attuale amministrazione. La città è molto grande e l‘abbiamo ereditata nelle condizioni in cui versa. Dobbiamo perciò agire con lungimiranza e realismo: partire dalle zone più frequentate come il Comune e le Poste, via Cagliari, via Sardegna, via Carmine e poi a seguire».

In Consiglio

Se n’è parlato anche nell’ultimo Consiglio comunale. Alessandro Casula (Pd), dalla minoranza, ha presentato una mozione per l’adozione del Piano Eliminazione Barriere Architettoniche: «L’accessibilità è una questione di diritti fondamentali, di dignità e di giustizia sociale». Ignazio Pireddu, consigliere FI, afferma: «Il nostro paese presenta almeno 3 ordini di barriere architettoniche, un ostacolo alla mobilità libera e inclusiva: scalini e gradini senza rampe, marciapiedi non adeguati, edifici pubblici non accessibili». Niside Muscas (FdI) aggiunge: «Marciapiedi inaccessibili, scale, diffuse (come in via Trieste e via Cagliari), buche stradali, collegamenti interni difficoltosi, assenza di bagni pubblici, e soprattutto c’è il ritardo delle istituzioni nell'accoglimento o valutazione delle singole istanze. C’è da fare». Diego Corrias (M5Stelle): «Eliminare le barriere è una questione di civiltà che dovrebbe vedere tutti uniti».

Chiude Puddu: «Agiremo politicamente ispirati dalla sensibilità che occorre nel trattare questo tema così urgente e così sentito dalla cittadinanza con l’obiettivo di migliorare Assemini e renderla il più inclusiva possibile».

RIPRODUZIONE RISERVATA