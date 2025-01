«Troppi oneri sugli esercenti: inaccettabile» 

Il presidente di Confesercenti Nuoro e Ogliastra, Roberto Cadeddu, ha preso una ferma posizione contro il decreto Piantedosi che impone ai gestori di bar, ristoranti e discoteche di installare sistemi di videosorveglianza, illuminare le aree circostanti e definire codici di condotta per prevenire atti illegali e situazioni di pericolo per l’ordine pubblico. «Queste linee guida rischiano di costituire ulteriori oneri per gli esercenti», ha detto Cadeddu. Boccia l’idea che vengano imposti obblighi che spostano sul loro operato responsabilità che spettano alle istituzioni. «Imporre per decreto di installare sistemi di videosorveglianza e vigilare all’esterno dei locali è inaccettabile. Non possiamo sostituirci alle forze dell’ordine, né possiamo sorvegliare l’area esterna dei locali. È giusto collaborare, ma è assurdo gravare su di noi con obblighi difficilmente gestibili», ha aggiunto.

Anche Sebastiano Rosu, della Fiepet-Confesercenti, ha espresso dubbi: «La sicurezza è un bene comune e deve essere garantita da chi ha le competenze. Non è accettabile scaricare oneri, obblighi e responsabilità sui privati». L’associazione, ribadendo la disponibilità, chiede con urgenza un cambiamento nelle normative in modo che gli oneri non ricadano sulle loro spalle.

