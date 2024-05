«Troppi motociclisti spericolati» 

Gruppi di motociclisti, che con le loro potenti moto sfrecciano ad alta velocità, mettendo in serio pericolo loro stessi e gli automobilisti che transitano nelle strade del Fluminese. Poi tornanti difficoltosi da affrontare con le due ruote e l’assenza dei segnali della telefonia mobile per lunghi tratti, che mette in serie difficoltà l’eventuale richiesta d’intervento dei soccorsi. La situazione che si presenta ogni fine settimana e in particolare nel tratto della strada provinciale 83 che attraversa il territorio di Buggerru, è diventata davvero insostenibile, tanto che la prima cittadina Laura Cappelli ha inviato una richiesta d’intervento al Prefetto di Cagliari Giuseppe De Matteis, affinché siano potenziati i controlli e attuate efficaci misure di prevenzione degli incidenti.

L’appello

«Tengo a precisare che non si tratta di una polemica contro le persone che vanno in moto – spiega Laura Cappelli – ma solamente contro quelli indisciplinati. La Provinciale 83 per le sue caratteristiche diviene meta di centinaia di motociclisti, alcuni dei quali usano il tratto di strada come pista, mettendo frequentemente in pericolo anche l’incolumità di chi viaggia sullo stesso percorso». Negli ultimi giorni si sono succeduti tre gravi incidenti, tra i quali quello, dove lunedì scorso ha perso la vita il centauro 76enne di Iglesias, Franco Corda.

Troppi incidenti

«Negli ultimi giorni abbiamo avuto un vero e proprio bollettino di guerra – aggiunge Cappelli – per via di diversi incidenti stradali accaduti nel territorio. La situazione è resa ancora più complicata dall’assenza del segnale telefonico, che ritarderebbe notevolmente i tempi d’intervento dei soccorritori». Attratti dal susseguirsi di tornanti e da panorami mozzafiato, centinaia di motociclisti prendono d’assalto ogni fine settimana non solo la Provinciale 83 di Buggerru ma anche la Statale 126 nel tratto che attraversa la vicina Fluminimaggiore. E proprio ieri nel centro ex minerario un turista austriaco in sella alla sua Honda 600 è scivolato affrontando una curva all’altezza di Su Zurfuru, finendo sull’asfalto e urtando poi contro il guardrail. Le sue condizioni non sono gravi, anche se è stato trasportato con l’ambulanza del 118 al Cto di Iglesias. «Sappiamo tutti che è divertente percorrere in moto quei tratti di strada e affrontare quelle curve ad alta velocità – sostiene Maurizio Piras, presidente del Moto Club Fluminimaggiore – sia nel tratto sia da Buggerru conduce a Masua, sia nei tornanti sul versante di Flumini. La raccomandazione é sempre la stessa: massima prudenza». La sindaca Cappelli chiede l’intervento della prefettura. «La mia vuole essere una richiesta di aiuto – conclude Cappelli – per evitare che la Provinciale 83 si trasformi in un cimitero». Intanto questo pomeriggio si svolgeranno a Iglesias i funerali del motociclista 76enne Franco Corda. Le esequie saranno celebrate alle 16 nella chiesa di Valverde.

