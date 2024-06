«Troppi morti, non c’è più spazio per le croci» 

Ci sono incroci a raso e mancano i guardrail centrali: da diciotto anni si resta in attesa della messa in sicurezza della strada Statale 130, pericolosa da Elmas sino ad Assemini, pericolosissima a Decimomannu, soprattutto all’altezza dello svincolo per San Sperate, dove ormai non c’è più spazio per piantare altre croci. Il Comitato per la sicurezza della strada Statale 130, costituito oltre 20 anni fa, si è riunito nuovamente ieri, per valutare nuove strategie da adottare contro i mancati provvedimenti necessari a garantire la sicurezza di una delle arterie stradali più importanti dell’isola.

E proprio durante la riunione si è verificato un altro incidente: due auto si sono scontrate nella rotonda di Decimomannu. Fortunatamente, i conducenti, una donna di Iglesias e un uomo di Decimomannu, non hanno riportato ferite serie.

Il Comitato

«Da anni aspettiamo invino. Nel 2013 dovevano installare i semafori provvisori, poi bloccati in attesa dei lavori definitivi che non sono mai stati piazzati», dice Ottavio Schirru, referente del Comitato – Nel 2022, sembrava che si fosse arrivati alla svolta, con circa 200 milioni già in bilancio (130 per le opere e 40 per gli espropri), ma da allora non abbiamo più avuto risposte. Siamo stanchi, vogliamo sapere a che punto è l’istruttoria del progetto».

Decimomannu nel frattempo è cresciuto, estendendosi oltre la Statale, che divide in due il paese. Nella nuova zona oltre la 130 vivono circa 1200 persone. «La Statale non è dotata di un attraversamento pedonale e questi cittadini non possono raggiungere a piedi il centro del del paese, dove si trovano tutti i servizi: ospedaletto, uffici e centri commerciali - continua Schirru - Chi cerca di attraversare lo fa a rischio della vita, nella migliore delle ipotesi viene sanzionato».

«Pazienza finita»

Durante l’incontro si è discusso delle nuove strategie da adottare per sollecitare l’avvio dei lavori, fermi da anni senza un apparente motivo: «Non possiamo attendere oltre, il cantiere deve partire al più presto, abbiamo avuto troppi morti in tutti questi anni, tra cui una persona vicina al Comitato», aggiunge Francesco Trudu, che ha seguito fin dall’inizio le fasi della vicenda. Maurizio Ena, consigliere comunale di Decimoputzu afferma: «Siamo stati promotori per estendere la protesta anche ai Comuni che non si trovano direttamente sulla Statale, tanti di miei compaesani viaggiano sulla 130, purtroppo alcuni sono stati coinvolti in incidenti, anche mortali».

Attualmente sono otto i Comuni che si sono uniti alla causa ( Assemini , Elmas , Decimomannu , Decimoputzu , Villaspeciosa , Uta , San Sperate e Villasor ). Il Comitato è pronto a nuove azioni di protesta, i cittadini sono ormai stanchi di dover giocare alla roulette russa ogni volta che si immettono nella Statale. La richiesta di un intervento immediato, dopo i tanti predecessori, è passata alla nuova presidente della Regione, Alessandra Todde, a cui il Comitato si è rivolto per porre fine a questa strage di innocenti.

