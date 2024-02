«Troppi monopattini abbandonati» 

Continua l’abbandono indiscriminato dei monopattini nelle strade e nei marciapiedi della città. Ormai regna l’anarchia: i mezzi vengono presi a noleggio e poi, quando non servono più, lasciati dove capita a intralciare incroci, parcheggi, strade e passaggi per i pedoni.

Al Poetto qualcuno in passato era stato persino appeso agli alberi e altri erano stati scagliati in via Bizet contro le serrande di alcuni uffici.

Senza considerare appunto chi li usa in modo scorretto senza rispettare il codice della strada, nonostante le lezioni e i corsi che sono stati fatti in alcune scuole proprio per imparare il corretto utilizzo. Girare in città per credere: sul monopattino si va anche in tre, passando con il rosso, facendo zig zag tra le auto, transitando contromano e sfrecciando tra i pedoni sui marciapiedi.

«Sono un numero minore rispetto a prima», commenta Lucia Massa 45 anni, «ma ancora si possono trovare i monopattini buttati ovunque. Io credo che alla fine questo servizio sia stato un flop, ma non perché non fosse una cosa interessante. Più che altro perché ci sono troppi vandali e incivili in giro che non rispettano le regole».

