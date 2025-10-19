Troppi miasmi, aziende in fuga 

Il centro di compostaggio di Prato Sardo fa scappare operatori e clienti. Dal 2017 la battaglia per spostare il centro di compostaggio nella zona industriale non si ferma. Nell’ultimo periodo tante aziende hanno detto addio ai clienti o addirittura alla propria sede. Quattro sono fuggite dall’area circostante al centro di compostaggio per colpa di miasmi insopportabili. Il centro rappresenta uno dei problemi della zona industriale, associato alla mancanza di sicurezza, illuminazione, randagi e cinghiali, segnaletica, rifiuti inquinanti e veicoli abbandonati per cui gli operatori intendono rivolgersi alla prefetta Alessandra Nigro.

No al sito

«Il centro di compostaggio produce odori, mosche, malessere, inquinamento, danni - dice il presidente del Consorzio operatori di Prato sardo, Giampiero Pittorra -. Abbiamo ricevuto lamentele ulteriori per odori persistenti, mosche in quantità industriali intensificate in estate dalle temperature elevate, che hanno portato a una fuga dei clienti. Vogliamo capire in che tempi questa situazione si risolverà, perché impedisce qualsiasi idea di sviluppo. Chiediamo che il centro venga spostato». Secondo alcuni operatori, sorge in un punto non adeguato né conforme. «Se fin dall’inizio avessero chiesto un parere agli operatori tutto questo non sarebbe mai accaduto - aggiunge Pittorra -. La cosa più grave è che è gestito da un ente pubblico, che potrebbe essere uno dei soggetti gestori per Prato Sardo».

Concorda Marina Mastio: «Il centro di compostaggio è attivo 24 ore su 24, ed è impossibile solo aprire le finestre per un cambio d’aria. Abbiamo presentato i problemi anche alla presidente della Regione, Alessandra Todde, e chiesto lo spostamento del centro: qui si parla della salute dei cittadini». Afferma Chiara Langiu: «Noi siamo un po’ più lontani dal centro di compostaggio, ma un periodo sentivamo un forte odore. I problemi sono più che altro legati ai marciapiedi che puliamo da soli, strade e sicurezza, con i sistemi di video sorveglianza non sempre funzionanti».

Il Comune

Il sindaco Emiliano Fenu terrà un incontro con gli operatori questa settimana. «Sono gli effetti di una situazione di abbandono in cui non sono da escludere i vertici del Consorzio industriale - dice -. Anche il comitato provinciale si sta convincendo sulla necessità di porre rimedio alla situazione del centro di compostaggio valutando uno spostamento o la realizzazione di un impianto anaerobico, e quindi chiuso».

