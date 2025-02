Troppi mezzi contromano: continue violazioni della ztl 

Gli abitanti di via Giardini sono furiosi. Da anni, negli orari di chiusura del varco ztl (dalle 15.30 alle 17 e dalle 21 alle 7, automobilisti e motociclisti entrano in retromarcia e in contromano. I residenti si dicono pronti ad avviare una raccolta firme per chiedere l'installazione di telecamere all'uscita del varco. «Lo stiamo chiedendo da cinque anni», ribadisce Sandra Cortis, una residente, «abbiamo lanciato tanti appelli, tutti caduti nel vuoto. Ora ci riproviamo per l'ennesima volta, sperando sia quella buona».

Cortis sostiene che oramai sono sempre di più le persone che entrano in retromarcia oppure in contromano «sia in macchina che in motorino. La maggior parte sono persone in scooter. E come se non bastasse, vanno anche a velocità sostenuta». Tre giorni fa, Massimiliano Ena si è affacciato dal balcone di casa sua attirato dalle urla provenienti dall'incrocio tra via Giardini e vico XIV San Giovanni. «Erano circa le 22.30», racconta, «e ho visto il litigio tra il guidatore di uno scooter, entrato in contromano, e un automobilista che invece proveniva dal senso corretto. Per poco non si mettevano le mani addosso. Si è sfiorato uno scontro frontale». Daniela Stara, anche a lei residente in via Giardini, dice che non è la prima volta che si rischia un incidente di questo tipo: «La fortuna vuole che la maggior parte delle volte chi entra in contromano o in retromarcia non trova un altro veicolo proveniente dal lato opposto, ma altre volte capita e solo il caso finora ha fatto sì che non si verificasse un frontale. Ma perché aspettare il danno grave prima di mettere le telecamere all'uscita del varco? Se succede qualcosa di brutto, ci piazzeremo davanti al Comune».

RIPRODUZIONE RISERVATA