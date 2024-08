«Troppi marciapiedi dissestati» 

Dovrebbero servire per consentire alle persone di muoversi a piedi in sicurezza, ma in alcune strade di Su Planu sono proprio i marciapiedi a causare problemi all’incolumità dei cittadini. Da via Boiardo a via Metastasio, da via Machiavelli a via Cavalcanti, i pedoni si ritrovano costretti a fare gli slalom tra buche, pavimentazione irregolare, mattonelle disallineate e cartelli stradali mal posizionati. E in attesa di un’auspicata riqualificazione dei marciapiedi, che a luglio è stata però rinviata all’anno prossimo, gli abitanti si ritrovano spesso costretti a camminare in strada, a causa dello stato di degrado.

Testimonianze

«Personalmente annovero un paio di cadute dovute ai marciapiedi dissestati, e non sono la sola. Sono impraticabili, stretti e oltretutto con i pali della luce che costringono i passanti a scendere in strada», racconta Anna Maria Cadone, residente nel quartiere. «L' incolumità dev'essere una priorità per una sana amministrazione, non una grazia ricevuta per i cittadini. Non si pensa alle persone in sedia a rotelle, alle mamme che spingono i passeggini, o agli anziani, spesso malfermi sulle proprie gambe?».

Se per i cittadini comuni, infatti, il problema può essere ovviato aguzzando la vista e prestando attenzione a dove si mette i piedi, per altre categorie di persone le cattive condizioni della pavimentazione costituiscono delle vere e proprie barriere architettoniche. Antonio Vargiu, novantadue anni, cammina aiutandosi con un bastone o il deambulatore, e conosce bene la problematica. «I marciapiedi sono in condizioni pietose. Si cade spesso, mia moglie si ritrova costretta a fare gli slalom per non inciampare, con la spesa che finisce per terra. Qui non viene mai riparato niente», racconta mentre passeggia nel Parco dei Bambini. «Anche qui», dice indicando in basso, «le mattonelle vengono sollevate dalle radici degli alberi, e se non si sta attenti si rischia di cadere».

Parco delle ambulanze

Dai marciapiedi ai parchi, anche la pavimentazione delle aree verdi infatti crea dei pericoli. Situazione simile nel Parco delle ambulanze, dove le radici hanno causato l’innalzamento delle mattonelle, creando un percorso a ostacoli. «Io una volta sono caduta, ma capita a tante altre persone», riferisce Franca Casu. «Qua vengono molti anziani, soprattutto la mattina, e se non si guarda per terra è molto facile inciampare».

La questione dei marciapiedi è stata portata di recente all’attenzione del Consiglio comunale. «È un discorso di carattere generale, che riguarda tutta Selargius. C’è la necessità urgente di procedere alla manutenzione e dal sindaco e l’assessore abbiamo avuto la garanzia d’intervento», spiega il consigliere d’opposizione Mario Tuveri. «I solleciti che abbiamo fatto in Consiglio sono legati anche alla necessità di individuare un piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche, altrimenti si corre il rischio che qualcuno si faccia male seriamente».

