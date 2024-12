Troppi malati e soli: assistenza affidata agli assessori comunali 

Amministratori di sostegno? Sempre più spesso il ruolo viene ricoperto da consiglieri o assessori comunali. A denunciare la situazione è Enrico Melis, vice sindaco di Isili, assessore e amministratore di sostegno di più di una persona. «Siamo obbligati a farci carico di questo impegno», ha detto l’amministratore, «anche senza essere preparati legalmente; pare non ci sia soluzione. Eppure ci sono persone competenti che potrebbero farlo in maniera più professionale e adeguata».

Una situazione che pare essere comune a tutti i piccoli paesi rispetto a quanto succede nelle città dove ci sono studi legali, uffici con personale in grado di occuparsi di questi casi. Ad Isili sono una dozzina le persone che vengono seguite dagli amministratori. «A parer mio», ha aggiunto Melis, «non è giusto che sia un amministratore comunale ad occuparsi di queste cose soprattutto nei confronti degli stessi assistiti. Sarebbe più opportuno che ci fosse una persona competente e retribuita in grado di seguirli meglio».

Una problematica comune a tanti piccoli paesi dove un po’ tutti gli amministratori finiscono per doversi fare carico di chi ha bisogno di un sostegno perché solo o perché nessun familiare si è reso disponibile.

«L’aspetto preoccupante», ha aggiunto Melis, «è che il numero dei casi è in aumento anche per l’assistenza di chi una famiglia ce l’ha».

É dello stesso parere il sindaco Luca Pilia: «È un impegno che grava sugli amministratori comunali. Se non ci sono parenti o altri soggetti adatti, occorrerebbe individuare persone esperte e preparate che adempiano alle prescrizioni individuate dal giudice tutelare». Nonostante il confronto anche con gli uffici comunali pare che non ci sia un’alternativa alle disposizioni del giudice e così chi degli assessori viene individuato per questo incarico non può sottrarsi.

