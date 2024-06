«Troppi locali multati, norme da cambiare» 

Non bussate, dall’8 al 16 luglio, alle porte del ristorante Novantasei in viale Bonaria, perché non vi sarà aperto. Il servizio Suape del Comune ha deciso, con una determina del dirigente Alessandro Cossa, che quell’enorme ristorante di proprietà di imprenditori cinesi non potrà accogliere i clienti. È la “punizione” decisa dal Suape delle Attività produttive del Comune, che a norma di regolamento ha punito l’occupazione abusiva di suolo pubblico pari a 0,76 metri quadri: è la somma delle due fioriere poste sul marciapiede pubblico di viale Bonaria senza permesso. Sanzione sacrosanta, a norma di regolamento comunale, che sul punto è molto severo come stanno sperimentando gli esercenti che non rispettano le regole. Infatti gli esercenti non contestano il Suape che lo fa rispettare, ma il regolamento in sé, considerato “lievemente nazista”. I titolari avrebbero potuto convertire la chiusura in sanzione pecuniaria pagando quattromila euro, ma non hanno seguito quella procedura.

I successi al Tar

Per uno che chiude, altri due riconquistano il diritto a sistemare i tavolini esterni a Villanova, eccetto che per un mese. L’ha deciso il Tar, annullando la decadenza del diritto dopo i ricorsi presentati da “Ninnos” e dal “Florio”, entrambi in piazza San Domenico, cui la Polizia locale ha contestato che la musica diffusa all’interno era udibile fuori: disturba la quiete pubblica. La prima sanzione sospende la concessione del suolo pubblico per trenta giorni, la seconda è la decadenza, senza possibilità di richiederla per 18 mesi. Quest’ultima era la sanzione applicata, in quanto seconda contestazione. «In realtà», puntualizza l’avvocata Matilde Mura, che al Tar rappresenta il “Ninnos”, «la prima non era stata ancora notificata, quindi i titolari ignoravano che esistesse. Il Tar ha dunque considerato la seconda sanzione come se fosse la prima, quindi trenta giorni di sospensione della concessione del suolo pubblico e non decadenza». Presto il secondo ricorso per la scelta del periodo di chiusura.

Regole ignorate

Che sia in vigore l’anarchia sull’uso dei tavolini (anche se non è il caso dei due locali di piazza San Domenico), non è una novità: nelle belle stagioni gli esercenti hanno un’inguaribile tendenza a esagerare con i tavoli nelle aree pubbliche, sistemandone ben di più rispetto agli spazi consentiti, e i cittadini si lamentano perché non resta spazio sufficiente per camminare. Ecco allora le offensive della Polizia locale, a base soprattutto di provvedimenti di chiusura.

Gli esercenti

«È plausibile chiudere un locale per otto giorni perché ha due fioriere che insieme non arrivano a un metro quadrato?». Emanuele Frongia, presidente della Fipe (pubblici esercizi) di Confcommercio Sud Sardegna, non la pensa così. «Non discutiamo l’operato di Polizia locale e Comune: applicano le norme. Però da due anni», aggiunge Frongia, «chiediamo un incontro con l’assessorato alle Attività produttive, per stabilire regole e sanzioni meno impattanti. Col Comune, dobbiamo discutere se considerano i pubblici esercizi come un valore aggiunto per la città o qualcosa da combattere». Bisogna insomma aprire un tavolo. Però, attenzione a dove lo si mette.

