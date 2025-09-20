Troppi iscritti, allarme spazi al Pitagora 

Liceo sempre più ambito, tanto da non riuscire a contenere i nuovi iscritti - in deciso aumento - nelle aule dell’istituto di via Primo Maggio. E di fatto quattro classi in più distribuite - in mancanza di altri spazi - fra biblioteca, laboratorio di disegno e sala riunioni.

Una situazione, quella del Pitagora di Selargius, denunciata dagli studenti e dai rispettivi genitori: «Troppi disagi, si stanno sacrificando ambienti formativi e didattici», scrivono supportati dalla dirigente scolastica Paola Cossu che per la prossima settimana ha chiesto un incontro con Comune e gli altri enti competenti.

La lettera

«L’esponenziale domanda di iscrizioni testimonia l’apprezzamento da parte delle famiglie e degli studenti per l’elevato livello di qualità dell’offerta formativa che il nostro istituto offre», si legge nella lettera condivisa da studenti e genitori. «Tuttavia, questo incremento ha comportato una serie di criticità che stanno compromettendo la piena funzionalità degli spazi didattici e laboratoriali. In particolare si è reso necessario sacrificare ambienti formativi fondamentali come la biblioteca, realizzata con fondi Pnrr e destinata perfino a un utilizzo da parte dell’utenza esterna, attualmente occupata da una classe e pertanto non utilizzabile per il suo fine originario». Stesso discorso per il «laboratorio da disegno, indispensabile per lo svolgimento delle due ore settimanali di disegno tecnico previste secondo il piano di studi dell’indirizzo scientifico, ma al momento smantellato e destinato alla presenza di una delle nuove classi». E la sala riunioni, ad oggi non più fruibile.

Pochi spazi

Inevitabili i disagi per studenti e docenti: «Le lezioni di disegno tecnico, essenziali per una formazione integrale dell’indirizzo scientifico, sono al momento svolte in ambienti non adatti come quello dell’Aula magna, priva di lavagna multimediale e illuminazione adeguata e spesso indisponibile poiché utilizzata da altre classi. Le dimensioni ridotte dei banchi rende inoltre particolarmente difficoltosa la realizzazione dei disegni e lo svolgimento delle verifiche. Altre soluzioni temporanee, come l’utilizzo di ambienti quali la sala professori e la sala riunioni, risultano inoltre inadeguate anche per motivi di sicurezza, data la presenza di gradini».

Appello al Comune

Problemi segnalati dalla stessa preside, Paola Cossu. «La nostra dirigente scolastica si è da subito attivata per individuare spazi alternativi, come l’edificio accanto alla scuola media di via Bixio, già presa in uso due anni fa da una scuola primaria di Cagliari e attualmente sede di una classe dell’istituto tecnico Scano-Bacaredda». Richiesta che sarà ribadita nell’incontro in Comune della prossima settimana. L’obiettivo è evitare il rischio di «dover limitare le iscrizioni per l’anno scolastico 2026/2027, precludendo a molti studenti la possibilità di accedere a un liceo che rappresenta una delle eccellenze del territorio».

RIPRODUZIONE RISERVATA