«Troppi interessi, ma non sardi» 

«Il nostro obiettivo è quello di concludere l’aggiornamento del Piano energetico ambientale regionale entro l’anno». Lo ha garantito nei giorni scorsi l’assessore all’Industria, Emanuele Cani, nella terza riunione della cabina di regia politica e istituzionale per la revisione del Pears, a cui hanno preso parte anche gli assessori all’Ambiente, Rosanna Laconi, agli Enti Locali, Francesco Spanedda, e ai Lavori Pubblici, Antonio Piu. Ma i comitati contestano i modi.

L’avvocato Michele Zuddas, da sempre vicino alla Rete Pratobello, fa notare: «Ci sono almeno tre punti critici, profondi, direi esistenziali, che meritano di essere scardinati», spiega. «Il primo è il linguaggio. Il documento è una macchina di produzione di linguaggio tecnocratico. Si parla di “bilanci energetici”, di “macrosettori elettricità, calore e trasporti”, di “base-load di 600 Mw”, di “flussi fisici di potenza”, di “market decoupling”, di “analisi multicriteria”. Si contano gli impianti eolici, si registrano le potenze fotovoltaiche, si misurano i consumi domestici e industriali, si confrontano curve di domanda e produzione. Ma dov’è la parola comunità?». E poi: «Il secondo punto critico è la totale assenza di riflessione sul senso della transizione», prosegue Zuddas. «Il documento registra la crescita degli impianti fotovoltaici (+75% dal 2018 al 2023), l’aumento dell’autoconsumo industriale e civile, la riduzione della produzione da fossile. Sembrerebbe un’ottima notizia, se non fosse che nessuno si chiede a chi giova tutto questo. Perché a ben vedere i consumi della Sardegna rappresentano appena il 3% dei consumi nazionali. La domanda interna di energia è in calo, l’industria sarda è in declino (con un crollo del 50% nel Sud Sardegna in tre anni), eppure si preparano connessioni da 1000 Mw (Tyrrehenian Link) e da 400 Mw (Sa.Co.I 3) per esportare energia fuori dall’Isola. Per chi si produce questa energia? Per quali interessi si cementifica e si perfora il mare e la terra?».

Infine, il terzo punto, forse il più insidioso, è la struttura decisionale. «Nel documento leggiamo di gruppi di coordinamento tecnico, cabine di regia politico-istituzionali, università, aziende partecipate, direttorati generali», chiosa Zuddas. «Ma manca un solo soggetto, il più importante, ovvero il popolo sardo. Non c’è traccia di processi partecipativi, di consultazioni, di assemblee popolari». (lo. pi.)

