Troppi interessi: banca condannata 

Quasi dieci anni fa, nel 2014, gli imprenditori cagliaritani Ruggero Ruggieri e Sergio Mibelli avevano ricevuto un decreto ingiuntivo del Tribunale per 610mila euro, pari al debito che la Banca Nazionale del Lavoro pretendeva dalla società Nuova Elmas Legnami, che i due amici gestivano assieme, per gli interessi maturati con un conto corrente affidato. Ora, dopo una lunga battaglia giudiziaria e tre gradi di giudizio, la Cassazione ha stabilito che sarà l’istituto di credito a pagare 327mila euro più interessi (che in definitiva vogliono dire oltre mezzo milione di euro) perché gli interessi non erano dovuti.

La vicenda

I due manager, chiamati in causa quali fideiussori della società specializzata nel commercio di legnami, erano stati chiamati in causa dalla baca che aveva fatto scattare una serie di ingiunzioni per ottenere il pagamento di quello che veniva rivendicato come un debito maturato dall’azienda nel corso degli anni. Contro quei provvedimenti sia Ruggero Ruggieri e Sergio Mibelli, il primo con l’avvocato Stefano Casti e il secondo con il legale Dionigi Scano, avevano trascinato la Bnl in giudizio davanti al Tribunale civile.

Gli interessi

Nei vari processi è stato così accertato che l’azienda si appoggiava su un conto corrente della banca per commerciare con l’estero. Ma ogni volta che doveva fare un’operazione fuori dall’Italia, comprare o rivendere materiale, veniva aperto un altro mini-conto che automaticamente produceva degli interessi a cascata. Insomma, i due soci si erano trovati ad avere a che fare con quello che comunemente viene chiamato “conto matriosca”: un conto principale all’interno del quale vengono ospitati centinaia di altri sotto-conti passivi, ognuno con il proprio interesse che maturava e andava a ricadere sull’azienda.

La decisione

La presenza di questa sfilza di mini-conti all’interno del conto-madre ha generato il presunto debito da 610mila euro che poi è caduto addosso alla società e ai due imprenditori che erano fideiussori personali. Sia il Tribunale che la Corte d’appello cagliaritana hanno dato ragione agli avvocati Casti e Scano, poi a ridosso delle feste la Cassazione ha bocciato il ricorso della Bnl, facendo diventare definitiva la decisione. I giudici hanno chiarito che gli interessi non sono dovuti e la banca, anzi, deve versare 327mila euro (più interessi attivi quasi decennali) alla società. A conti fatti, circa mezzo milione di euro.

