Troppi incivili in campagna 

Il sindaco Rossano Zedda ha dovuto far intervenire gli operai il per ripulire le campagne dall’immondizia. Rifiuti di ogni genere vengono lasciati sul ciglio della strada o nascosti in qualche antro o ancora abbandonati a ridosso dei cancelli dove il Comune tiene i cassonetti che prima erano dislocati in paese. Si tratta, in particolare, degli ingombranti, più difficili da smaltire. Ma gli operai hanno raccolto anche quelli che quotidianamente vengono ritirati con il servizio di raccolta porta a porta. «Lasciando», ha scritto sui social Zedda, «i rifiuti in campagna questi vandali inquinano e distolgono gli operai dall’ordinaria pulizie. Non permetteremo a queste persone di farci vivere in un mondo sporco». (s. g.)

