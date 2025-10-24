«Troppi incivili e teppisti in via Gallura» 

Riemerge la protesta dei residenti di via Gallura, a Carbonia, sia per gli atti di inciviltà, in particolare l’abbandono dei rifiuti, sia per quelli di teppismo. Ancora una volta, come puntualmente accade da anni, sui marciapiedi del tratto centrale della strada che collega via Cannas a viale Arsia, vengono depositati rifiuti di ogni tipo.

Si crea così una sorta di discarica, che viene impunemente utilizzata quasi sempre nello stesso angolo, sotto la passerella che parte da villa Sulcis: «Situazione incresciosa – accusa Donatella Aresu, una residente – che non trova rimedio nemmeno per la presenza delle telecamere di sorveglianza che a questo punto dubitiamo siano in funzione». Stessa scena spesso nella via parallela, via Campidano. Altro aspetto inquietante riguarda la facilità con cui di recente alcuni vandali hanno avuto accesso al terrazzo dei palazzoni popolari: «Hanno danneggiato diverse antenne tv - rivela Ornella Nieddu - e una volta tentato di mettere fuoco a un giardinetto interno: qui si vive fra incivili e vandali: abbiamo segnalato spesso questa situazione sia al Comune che alla Devizia ma non è cambiato nulla».

