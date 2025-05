«Troppi incidenti sulla 293, ignorati tutti i nostri appelli»  

Con una lettera a Regione, Anas e Unione dei Comuni, il sindaco di Nuxis Romeo Ghilleri e l’amministrazione comunale pongono ancora una volta l'attenzione sulla situazione di estrema pericolosità in cui versa il tratto della strada statale 293 che attraversa il centro abitato del Comune.

«Nel solo anno 2025, questo tratto è stato teatro di tre gravi incidenti stradali - ha sottolineato il sindaco - di cui uno con esito mortale. Tali eventi hanno profondamente colpito la nostra comunità e acuito il senso di insicurezza tra i cittadini, rendendo non più rinviabile un intervento risolutivo. Desideriamo inoltre sottolineare che sono già state inoltrate numerose segnalazioni e richieste formali di intervento, da parte di questa amministrazione, senza però aver ricevuto alcun riscontro concreto fino ad oggi».

L'amministrazione comunale esprime preoccupazione per la mancanza di attenzione da parte delle istituzioni; le criticità del tratto stradale riguardano principalmente la velocità eccessiva dei veicoli in transito e l’assenza di attraversamenti pedonali sicuri. Anche il consigliere regionale Gianluigi Rubiu, ha espresso preoccupazione e anticipato le prossime azioni che intraprenderà: «Nelle prossime ore depositerò un'interrogazione urgente in consiglio per chiedere all'esecutivo regionale di intraprendere tutte le azioni possibili per coinvolgere tutti gli enti interessati (Anas, Provincia, Unione dei Comuni)». (m. t.)

