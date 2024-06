Troppi incidenti sulla 130,  il comitato studia le strategie 

Il Comitato per la sicurezza della Strada statale 130 si riunirà nuovamente stasera. Alle 18,30 al Circolo Gramsci di via Cagliari 22, a Decimomannu, verranno programmate le prossime iniziative di protesta contro il mancato avvio dei cantieri. Tra queste una formale denuncia civile e penale alla Procura della Repubblica e, qualora non bastasse, una marcia su Cagliari.

Il Comitato ha in mente di procedere con passi più pesanti nel lungo percorso intrapreso ormai 18 anni fa, quando si lavorava all’approvazione del Piano d'insediamento produttivo e si voleva mettere in sicurezza l’area industriale in espansione.

«Dall’ultima riunione tenutasi a febbraio – dichiara il presidente del Comitato Ottavio Schirru – abbiamo atteso l'insediamento della nuova giunta regionale, alla quale abbiamo inviato una serie di richieste di interlocuzione. Stanno relegando un intero territorio a subire danni economici e mettendo a repentaglio la vita dei cittadini. Gli incidenti aumentano, le corsie di accelerazione e decelerazione sono fuori norma e i cittadini si fanno il segno della croce ogni qualvolta devono attraversare».

Per quanto di sua competenza sta procedendo anche la sindaca Monica Cadeddu: «In occasione della commemorazione dei caduti di Nassirya tenutasi a Decimoputzu – dice – ho parlato con la presidente della Regione Alessandra Todde ribadendo l’urgenza di fissare un incontro. Mi ha assicurato che ci vedremo a breve». (sa. sa.)

