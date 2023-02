«Troppi incidenti, serve un “tutor”  per fermare le corse»  

«L’ideale sarebbe allargare l’Asse mediano ma sarebbe estremamente complicato, lungo e costoso. L’unica soluzione è il tutor che misura la velocità in ingresso e in uscita». Alessio Mereu ha sulla scrivania uno studio sulla valutazione dei rischi nella strada che attraversa buona parte della città realizzato da Francesco Annunziata, ingegnere trasportista e docente all’università di Cagliari. Uno studio che evidenzia i punti più a rischio e le motivazioni degli incidenti.

Il fatto è che una soluzione semplice non esiste. Perché gli incidenti sono causati dalla velocità e dal fatto che molti automobilisti non rispettano le distanze di sicurezza. Dunque basta che qualcuno esca da uno degli svincoli costringendo un’auto a rallentare o frenare di colpo ed ecco il tamponamento. Ne basta uno, anche banale, per bloccare il traffico e costringere centinaia di automobilisti a sopportare lunghe code.

«Se si allargasse la strada diventerebbe più sicura», dice l’assessore alla Viabilità, «ma tra progetti ed espropri passerebbero molti anni. Consideri che dopo che la strada è stata ultimata, e ci sono voluti due decenni e per altri vent’anni abbiamo pagato i costi delle cause perse». Il tutor è una soluzione. «Ne ho parlato con il comandante della polizia locale, aspetto un suo sì».

