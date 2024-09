«Troppi incidenti, più prudenza» 

Si sente miracolata dopo un brutto incidente stradale. Venerdì sera Laura Mele, 37 anni, odontoiatra e scrittrice di Fonni, tornava a casa dopo una giornata di lavoro. A pochi chilometri dall’abitato, sulla statale 389, l’Audi A1 su cui viaggiava è rimasta coinvolta in un terribile schianto. Lei, uscita indenne dallo scontro riportando per fortuna solo contusioni, racconta lo spavento e lo scampato pericolo: «Ho visto la morte in faccia e se non fosse stato per i sistemi di sicurezza della mia auto non sarei qui».

Grande paura

«Erano le 19.44, quando un furgone ha invaso la mia corsia, colpendo prima la mia auto ed un’altra alle mie spalle, su cui viaggiava la dottoressa Katia Secchi, che nonostante sia rimasta ammaccata, mi ha immediatamente soccorso». Arrivano familiari, passanti e il 118 che accompagna Mele al San Francesco di Nuoro. «Sembra assurdo - dice - prima di mettermi in viaggio verso Fonni, parlavo con un mio paziente sui pericoli degli incidenti nelle nostre strade. E poi mi sono trovata ad evitarne uno in località Genna ’e Ferru e successivamente ad esserne coinvolta in prima persona».

L’appello

Per questo lancia un appello agli automobilisti: «Le regole del codice stradale non bastano, deve cambiare la coscienza fra chi si mette alla guida, evitando le troppe distrazioni. Specie in un tratto come la 389 dove si rincorrono sorpassi azzardati ed alta velocità».

Nel suo caso ad agevolare i soccorsi anche le nuove tecnologie. «Il mio smartphone - aggiunge - ha allertato i miei familiari dell’accaduto, con un messaggio automatico. Ma soprattutto, la sala regionale del 118 che ha potuto vedere il punto preciso. Si tratta di una funzione da estendere a tutti i telefoni, attraverso apposite convenzioni con Areus».

Intanto, ringrazia gli operatori sanitari. «Sono stati eccellenti, dai volontari locali fino al Pronto soccorso. Venerdì - sottolinea Mele - il Pronto soccorso era strapieno di pazienti e loro, nonostante sotto organico, hanno accudito tutti. Alcuni si sono lamentati dando loro degli incompetenti. Tutto ciò è assurdo. Bisogna avere pazienza. Senza di loro chi ci curerebbe?».

