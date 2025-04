Troppi incidenti nella litoranea  

Via Leonardo da Vinci, nel tratto di competenza della Città Metropolitana, da via Marco Polo fino a Geremeas, anche lo scorso anno ha conquistato il record degli incidenti nel territorio cittadino.

Nella litoranea che costeggia le spiagge più belle della zona, nel 2024 sono stati 36 gli incidenti, di cui uno mortale nel tratto nei pressi del Clipper. Meglio è andata nel tratto di competenza del Comune, dalla rotatoria di Margine Rosso a via Marco Polo, dove erano stati sistemati due attraversamenti pedonali rialzati all’altezza della ringhiera che si affaccia sulla spiaggia di Margine Rosso, che hanno contribuito a indurre le auto a rallentare.

Proposta una rotatoria

E laddove sembra che non si riesca a trovare soluzioni, la soluzione la suggeriscono i residenti della zona quelli che in questa parte della costa vivono tutto l’anno. Ed è quella di realizzare una rotatoria all’incrocio con via Is Pardinas, zona Bellavista, che non solo può mettere in sicurezza uno svincolo pericolosissimo ma che, come successo in via Marco Polo, farebbe ridurre la velocità.

«L’incrocio con via Is Pardinas, dove anche di recente c’è stato un incidente stradale che ha mandato il traffico in tilt, è estremamente pericoloso», osserva Tecla Brai, ex consigliera comunale nel centrosinistra e residente a Foxi. E non dimentichiamoci che in via Is Pardinas, ci sono una scuola, un market e un’edicola che richiamano tantissime persone». Inoltre l’incrocio «è fortemente a rischio soprattutto per chi esce da via Is Pardinas e deve immettersi in via Leonardo da Vinci verso Flumini. Per questo l’ideale sarebbe una rotonda che costringerebbe a moderare la velocità e a percorrere in sicurezza lo stesso incrocio».

Il comitato

Opinione condivisa anche dal presidente del Comitato di Margine Rosso Emanuele Contu: «Una rotatoria in quell’incrocio è un’idea che mi trova favorevole perché in generale le rotatorie sono una soluzione funzionale anche per regolare l’accesso ai centri commerciali, come nel caso di via Is Pardinas dove di concentrano varie attività. Inoltre una rotonda aiuta a rendere più fluido il traffico».

Le difficoltà

In realtà la soluzione non sembra attuabile. In passato la Città Metropolitana aveva spiegato che «non si possono adottare in una strada extraurbana gli stessi interventi che vengono realizzati in una strada urbana, come gli attraversamenti pedonali rialzati. Non si possono installare a meno che quella strada non diventi una strada urbana». Discorso diverso si potrebbe fare per la rotatoria, che non incontrerebbe ostacoli di natura normativa.

L’ultimo a perdere la vita in questa strada costellata di croci era stato, lo scorso giugno, un motociclista di Sinnai di appena 23 anni.

