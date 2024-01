Troppi incidenti: l’educazione stradale ora si fa a scuola 

Si sono concluse le lezioni di educazione stradale nelle scuole cittadine. Anche gli alunni della 3C e 3D della scuola secondaria dell’istituto comprensivo 2 Maria Lai, hanno partecipato al progetto “Edustradando”. Un progetto formativo che nasce dalla consapevolezza della necessità di avviare fin dall’infanzia una conoscenza delle regole di base che tutelino la sicurezza stradale, unita al valore che assume, sempre nel contesto educativo, introdurre le tematiche del rispetto degli altri. Gli alunni hanno avuto modo di seguire una lezione particolare con insegnanti e agenti della Polizia locale che hanno spiegato regole e comportamenti da adottare per scongiurare incidenti e stare sicuri anche in strada.

È un nuovo modo di imparare che permette di coniugare l’attività didattica classica con l’utilizzo di strumenti innovativi come i simulatori di guida (bici e moto) che permettono ai ragazzi di conoscere e “sperimentare” dal vivo la segnaletica e le situazioni stradali più pericolose.

Le lezioni di educazione stradale potrebbero riprendere anche nei prossimi mesi. Perché come aveva ribadito nei giorni scorsi anche il sindaco Graziano Milia a seguito dell’incidente che aveva causato la morte di due diciannovenni a Cagliari, l’educazione stradale nelle scuole è fondamentale. Sempre ai vigili è toccato insegnare ai ragazzi anche il corretto utilizzo dei monopattini, in modo che non usino comportamenti scorretti come andare contromano o sui marciapiedi, oltre che nelle strade non consentite.

