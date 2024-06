Troppi incidenti: dialogo con i ragazzi 

Pedagogia e social per porre un freno agli incidenti dei giovani alla guida e metterli in guardia contro l’uso di alcol e droga. Si chiama “On the Road” il progetto della polizia locale presentato ieri e rivolto alla fascia di età tra i 15 e i 30 anni. «Bisogna intervenire- afferma il sindaco Giuseppe Mascia - per arginare un fenomeno problematico». Che vede il costante aumento degli incidenti in città. «Da gennaio a maggio 2024- spiega il comandante della Municipale Gianni Serra- abbiamo già avuto 616 sinistri stradali contro i 512 del 2023, con un + 18,9% degli under 25». On the Road, finanziato con 250mila euro ministeriali, prevede due linee di azione connotate da una campagna d’informazione e dall’incontro di una équipe di strada con i giovani nel weekend. «Abbiamo realizzato - dichiara Giovanna Adamo di Pubblicitas che cura la prima - dei video e dei flyer, anche con immagini forti, che sensibilizzano sul tema senza fare terrorismo psicologico». “Bevi-vici su” è il claim dell’intervento di cui sono disponibili le interviste doppie, anche con giocatori della Torres, e gli altri passaggi di contrasto all’incidentalità su Tik tok. «Siamo felici di essere partner nel progetto- riferisce poi Giovanni Condorelli della Gaia Scienza, che entrerà in contatto con i giovani per strada insieme agli agenti della Locale- perché finalmente ci si occupa di un target abbandonato e scoperto». Il primo appuntamento stasera in piazza Tola.

