«Troppi incidenti, aprite i cantieri» 

Una domenica di protesta per chiedere strade sicure. Al presidio organizzato dal Comune di Arborea all’incrocio della strada comunale 8 e della Provinciale 69, hanno partecipato poco meno di cento persone, accompagnate dalle istituzioni locali. Si sono riuniti in un punto che per anni è stato scenario di tragici incidenti e nel 2020 è stato destinatario di fondi per la realizzazione di una rotonda.

Una domenica di protesta per chiedere strade sicure. Al presidio organizzato dal Comune di Arborea all’incrocio della strada comunale 8 e della Provinciale 69, hanno partecipato poco meno di cento persone, accompagnate dalle istituzioni locali. Si sono riuniti in un punto che per anni è stato scenario di tragici incidenti e nel 2020 è stato destinatario di fondi per la realizzazione di una rotonda.

L’appello

«Chiediamo alla Provincia di terminare la progettazione della rotatoria, di verificare le condizioni delle strade Provinciali che attraversano il territorio e di programmare interventi di messa in sicurezza», dichiara la sindaca Manuela Pintus.

«All’ultimo incontro, la Provincia ha lamentato la carenza di personale e di risorse – prosegue Pintus – Ha inoltre sottolineato che i costi per la rotatoria sono aumentati».

Le priorità

Sono quattro le strade Provinciali in cui bisogna intervenire al più presto: «La 49 necessita di opere di bitumatura, la 52, che attraversa il Centro 1 e il Centro 2, ha bisogno di manutenzione, poi abbiamo chiesto interventi per la 69 che conduce a Marceddì e la 50, che porta all’incrocio di Luri», spiega la sindaca.

«Abbiamo chiesto alla Regione e al ministero delle Infrastrutture fondi per interventi di sicurezza straordinari delle strade comunali», aggiunge la sindaca Manuela Pintus. «Siamo disponibili a sederci in un tavolo con la Regione e la Provincia per velocizzare le procedure, come quelle che si bloccano per carenza di personale, per trovare nuove forme e studiarle insieme», propone infine la sindaca.

L’accusa

Proposte simili anche dagli altri amministratori del Terralbese, come il collega Sandro Pili che più volte ha lamentato i silenzi della Provincia alle sue richieste di interventi immediati. «In questi anni di amministrazione straordinaria la Provincia ha disatteso tutte le esigenze di programmazione straordinaria e anche di spendita di risorse a suo tempo assegnate», ha denunciato il consigliere regionale di Forza Italia, Emanuele Cera, anche lui presente ieri alla manifestazione.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata