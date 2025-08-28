«Troppi incendi dolosi, Bosa sotto attacco» 

Tre incendi dolosi in una notte, che si sommano a quelli appiccati da inizio estate e il forte sospetto che qualcuno voglia arrecare danni a Bosa e al suo territorio. Tanto che il sindaco e il suo vice parlano apertamente di «gesto vile e inaccettabile».

Notte di fuoco

Ieri notte tre focolai distinti, di chiara origine dolosa, nel giro di poche ore l’uno dall’altro hanno illuminato, purtroppo, le campagne bosane. Le prime fiamme si sono alzate all’1.30 all’ingresso della cittadina. Poco dopo un altro incendio, questa volta molto esteso, verso Balviu Mannu. Il terzo nella zona Tiria-riu Moltu e «Pur essendo di minore entità, il fuoco ha destato molto allarme perché si è sviluppato in un’area costellata da numerose abitazioni di campagna».

Spente le fiamme è scattata nelle tre zone la bonifica con il supporto anche degli elicotteri di Bosa e Fenosu. E nella zona Tiria-riu Moltu il transito è stato anche interdetto per il rischio di caduta di alberi bruciati.

«Senza scrupolo»

«E solo grazie al rapido ed efficace intervento di Forestale, Forestas, dei vigili del fuoco e dei barracelli, coadiuvati dai mezzi aerei, si è evitato che il gesto insano di persone senza alcuno scrupolo e prive di senso civico e di comunità, si trasformasse in tragedia», si legge in una nota del Comune.

La condanna

«Questi incendi rappresentano non solo un grave danno ambientale e un pericolo per la comunità, ma anche un gesto inaccettabile e vile. L’Amministrazione comunale condanna con forza tali atti che mettono a rischio la sicurezza delle persone, delle abitazioni e del nostro patrimonio naturale» dichiarano il sindaco, Alfonso Marras, e il vice e responsabile della Protezione civile, Federico Ledda.

«Rivolgiamo un doveroso e sentito ringraziamento a tutti gli operatori impegnati nelle attività di spegnimento e bonifica che dimostrano sempre grande dedizione e professionalità», concludono i due amministratori comunali.

I precedenti

Un’estate da bollino rosso, iniziata con diversi roghi a luglio alcuni dei quali hanno anche lambito il centro abitato bosano. Come quello che, dalla strada in località S'Ancaturra, in prossimità della circonvallazione del Castello, ha sfiorato una campagna abitata e minacciato una struttura ricettiva.

O quello, pochi giorni prima, lungo la strada Bosa-Montresta. ( m. m. )

