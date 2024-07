Troppi immondezzai, Tari più alta 

Bollette Tari più care: è la brutta sorpresa di inizio estate che i cittadini di Dolianova stanno trovando nella buca delle lettere. Un aumento compreso tra il 15 e il 20 per cento in più rispetto allo scorso anno. Per capire meglio: una famiglia-tipo (marito, moglie e due figli e una casa di 110 metri quadri) pagherà 51 euro in più rispetto allo scorso anno tra quota fissa (11 euro) e variabile (40 euro). Rincari meno consistenti anche per esercizi commerciali, ambulatori, musei, sedi di associazioni e via dicendo. Inevitabile il malumore tra i contribuenti.

La protesta

Lamentele e proteste rimbalzano sui gruppi social del paese dove si riversa l’ira dei cittadini. Quasi tutti puntano l’indice contro il Comune ma alla base dei rincari sembra esserci un problema più complesso che investe il senso civico delle persone.

«È un autentico salasso, ho appena finito di pagare le rate di quella dello scorso anno – scrive Gianna – quando finirà questo tormento?».

Ieri mattina in giro per i bar e i negozi non si parlava d’altro: «A me è arrivata ieri – dice una signora che fa la fila al supermercato – lo scorso anno ho pagato 259 euro, quest’anno ne dovrò sborsare 307. I nostri stipendi sono però sempre gli stessi. Non capisco dove si voglia arrivare».

I numeri

Il rialzo delle tariffe verso l’alto era nell’aria, soprattutto dopo l’approvazione del piano economico finanziario da parte del Consiglio comunale che ha recepito le disposizioni dell’Arera (Autorità nazionale di regolazione dell’energia, reti e ambiente competente per il controllo in materia di rifiuti urbani) che impongono l’adeguamento biennale delle tariffe. Nello stesso documento si prevedono per il 2024 entrate tariffarie per un milione e 186mila euro (tra quota fissa di 424mila euro e quota variabile di 762mila euro), circa 77mila in più rispetto allo scorso anno. Ma il problema non è questo. Alla base dei rincari c’è il triste fenomeno dell’abbandono dei rifiuti nelle campagne. rimuoverli costa alle casse comunali decine di migliaia di euro all’anno.

Per ripulire un’area della periferia, la Regione ha finanziato quest’anno un progetto da 70mila euro. Briciole rispetto ai costi annuali sostenuti dal Comune. «Sono i ritiri straordinari a far aumentare i costi di smaltimento – spiega la vicesindaca Daniela Sedda – quasi ogni settimana siamo costretti a raccogliere ogni tipo di spazzatura per strada (ingombranti, inerti, plastica, vetro). È questo sostanzialmente il motivo dell’aumento. Questo messaggio deve essere chiaro a tutti. Purtroppo tutti i cittadini pagano la maleducazione di pochi».

