«Troppi guanti monouso gettati in strada» 

I guanti che si utilizzano al supermercato per prendere la frutta? Si lasciano dentro i carrelli o si gettano per strada a deturpare l’ambiente.

A quanto pare gettarli negli appositi contenitori all’interno dei market costa troppa fatica per i maleducati, molto meglio portarli fuori e poi buttarli lungo la strada. Un gesto inspiegabile ma purtroppo molto frequente.Ne hanno raccolto tantissimi i volontari di Cittadinanza Attiva Oikos durante la passeggiata ecologica organizzata nei giorni scorsi nel percorso pedonale e ciclabile a ridosso del canneto di via Fiume.I fenicotteri rosa e tanti altri animali del parco di Molentargius», spiegano i volontari, «hanno bisogno un ambiente sano e pulito». Purtroppo però, «ogni giorno i guanti di plastica monouso lasciati dentro i carrelli della spesa finiscono in strada, sui parcheggi dei grandi supermercati e il vento li porta via. Finiscono poi dentro le saline, i cespugli e dappertutto. In pochi metri quadrati abbiamo individuato decine di guanti oltre ad altra spazzatura. Anche piccole cose possono creare grandi danni ambientali». Da qui l’appello, «fatte un piccolo sforzo in più e buttate i guanti dentro i cestini del mercato o portateli a casa per riutilizzarli per esempio per raccogliere le feci dei vostri amici a quattro zampe».

RIPRODUZIONE RISERVATA