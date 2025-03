Troppi gol, l’Italia ha un problema in difesa 

L’Italia si riscopre indifesa. E suona l’allarme, perché le qualificazioni ai Mondiali che si giocheranno nel 2026 in Canada, Usa e Messico sono dietro l’angolo e la sconfitta a Milano contro la Germania (2-1) nella gara d’andata dei quarti di Nations League ha avvicinato e non poco l’ipotesi di dover incrociare la Norvegia di Haaland nel girone di qualificazione alla Coppa più ambita.

Difetti

«Ancora una volta», la frase rubata al commissario tecnico Luciano Spalletti in panchina dopo la seconda rete segnata dai tedeschi nella gara di San Siro riferendosi al gol subito a causa di un colpo di testa in area. «Non deve essere una psicosi. Non deve diventare un tarlo», ha spiegato poi l’allenatore nel post partita. I numeri, tuttavia, confermano il problema difensivo, soprattutto di testa e su calcio da fermo.

In Nations League, senza considerare l’autorete del portiere Vicario sulla punizione di Digne per la Francia, sette reti su dieci sono state incassate in situazione da fermo, mentre quattro delle ultime cinque sono state subite proprio di testa. Segnale che forse manca quel pizzico di concentrazione necessaria in quei momenti chiave, così come magari mancano anche centimetri a livello difensivo.

La retroguardia

Il tema però non riguarda solo i colpi di testa ma la fase difensiva in generale. Nell’era Spalletti l’Italia viaggia alla media 1,1 gol subiti a partita, un dato peggiore di quello relativo a tutti i suoi predecessori in epoca recente: da Prandelli (1,04 a gara) a Donadoni (0,95) passando per Conte (0,84), Lippi (0,84), Zoff (0,82), Ventura (0,81) e Mancini (0,73) per arrivare a chi ha fatto meglio in assoluto come Trapattoni (0,68), Sacchi (0,68), Maldini (0,65) e Vicini (0,44).

Inoltre nelle ventuno gare sotto la guida del tecnico toscano solo in sei occasioni gli Azzurri sono riusciti a mantenere la porta inviolata (contro Malta, Ucraina, Ecuador, Turchia, Bosnia e Belgio) e nelle ultime undici partite in un’unica occasione Donnarumma ha chiuso i 90’ di gioco senza dover recuperare il pallone in fondo al sacco.

Il ritorno

Domani nella gara di ritorno a Dortmund, così, servirà un’impresa nell’impresa: rimontare la sconfitta per 2-1 di San Siro cercando anche di non incassare reti, perché complicherebbe ulteriormente la missione della Nazionale. E, guardando all’altra metà del campo (cioè l’attacco), servirà anche maggiore concretezza: rispetto alla Germania infatti le occasioni per Kean, Raspadori e compagni non sono mancate, tanto che il portiere tedesco Baumann è stato probabilmente il migliore in campo per la squadra del ct Nagelsmann.

Il presidente

«C’è amarezza e dispiacere per risultato, peccato per le due ingenuità ma c’è anche soddisfazione per la voglia, l’entusiasmo e la determinazione mostrata dai ragazzi», il commento di Gabriele Gravina, presidente della Figc: «La possibilità di ribaltare il risultato c’è, ci crediamo. Vediamo che tipo di reazione avremo». Serve un’Italia più solida e concreta, in sostanza, per sognare l’impresa, giocare la fase conclusiva del torneo in casa e guadagnarsi anche un girone di qualificazione meno complicato verso i Mondiali 2026. Ricordando che manchiamo l’appuntamento dal 2014. Troppo.

