Troppi giovani vittime d’incidenti 

Sale sul palco della Fiera per far sapere ai tantissimi giovani in platea che «la perdita di un figlio è atroce, lascia un vuoto incolmabile, è un dolore che non può essere paragonato a nessun altro». E aggiunge: «Ragazzi state sempre attenti. Se avete bevuto o siete stanchi, non mettetevi alla guida. Fatelo fare a chi è in grado, altrimenti chiamate i vostri genitori. O usate i mezzi pubblici, come il bus notturno che collega la città con i locali e le discoteche». Omar Zaher è il papà di Najibe, morta insieme ad altri tre amici giovanissimi nel terribile incidente dello scorso settembre in viale Marconi. Interviene all’evento “A spasso in sicurezza”, organizzato dalla Polizia Stradale della Sardegna, ieri alla Fiera, davanti a 800 studenti di diverse scuole sarde. E vuole far arrivare ai giovanissimi il suo messaggio: «Il futuro è vostro. Proteggete la vostra vita».

L’emergenza

I messaggi si susseguono. Perchè «purtroppo gli incidenti stradali sono la prima causa di morte nelle nuove generazioni», ribadisce Filiberto Mastrapasqua, direttore nazionale del servizio di Polizia Stradale. È voluto essere presente all’iniziativa cagliaritana a conferma dell’importanza dell’iniziativa informativa e di prevenzione. Perché raggiungere i giovani è uno dei passi indispensabili da fare per provare a combattere il problema delle “stragi” stradale. «Anche perché», aggiunge il questore di Cagliari, Rosanna Lavezzaro, «diversi incidenti gravi si potrebbero evitare con una maggiore prudenza».

Super lavoro

E gli agenti sono al lavoro tutti i giorni. Non solo in strada. «Facciamo prevenzione», sottolinea Giovanni Marziano, dirigente del compartimento della Polizia Stradale Sardegna, ideatore dell’iniziativa, «con le nostre pattuglie nelle strade ma anche con i nostri uomini, formati, che incontrano gli studenti nelle scuole per informali e portare avanti progetti di educazione stradale». L’obiettivo è quello di «diffondere la cultura del rispetto del codice della strada ma anche della vita, di quella propria e degli altri». I dati, anche nell’Isola, sono purtroppo elevati: «Troppe persone si mettono alla guida ubriachi o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti», aggiunge Marziano. «E i morti in incidenti stradali sono in aumento». E dai servizi che svolgono gli agenti in strada un automobilista su due non dovrebbe essere alla guida perché con troppo alcol in corpo, o perché sprovvisto di patente o perché utilizza un mezzo non in regola.

Le altre vittime

E bisognerebbe pensare anche alle persone vicine a una vittima di incidente. «Ogni persona morta ne coinvolge altre 67», evidenzia il medico Luigi Cadeddu, una vita trascorsa nel mondo del primo soccorso, «e cioè genitori, fratelli, parenti stretti e amici di chi è morto. Rischiano un disturbo da stress post traumatico con aumento della pressione, ma anche di sviluppare malattie autoimmuni o altre patologie. E non abbiamo ancora un servizio psicologico di routine che dovrebbe aiutare e supportare queste persone».

La premiazione

All’evento erano presenti Anas Sardegna, Aci, Fiab di Cagliari, Autodromo Nazionale di Mores e il Servizio emergenza sanitaria. Sono stati allestiti stand con auto e moto della Polizia Stradale, circuiti per simulazioni alla guida e un percorso da percorrere in bici. Svolta anche una simulazione di un grave incidente con i soccorsi. Premiate poi le scuole che hanno partecipato al concorso sulla rappresentazione dei migliori messaggi sulla sicurezza stradale.