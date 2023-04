Troppi gatti, Paola Selenu a processo  

«Sono disposta a dare in affidamento i miei gatti, purché vengano trattati bene». Davanti al giudice del Tribunale di Lanusei, Giuseppina Sechi, Paola Selenu, la 57enne gattara di Tortolì accusata di emissione di odori molesti provocati dai suoi 200 gatti custoditi tra il cortile e la sua abitazione di via Satta, ha raccontato una condizione di disagio e disperazione.

All’udienza di venerdì mattina l’imputata, assistita dall’avvocato Daniele Murru, ha detto di essere a corto di forze per continuare a gestire la situazione oramai insostenibile. Sia sotto il profilo economico che sanitario. «Questa situazione mi sta dissanguando», ha ripetuto più volte la Selenu, rispondendo alle domande del giudice e del pm, Daniele Loi. Il dibattimento è stato aggiornato al 16 giugno prossimo, quando in aula sono attesi, in veste di testimoni, i dipendenti dell’Asl Ogliastra, Virgilio Congiu e Marco Ligas, e la presidente dell’associazione di volontariato Animalia, Luciana Carta. (ro. se.)

