Troppi gatti abbandonati nel parco di Terramaini «La colonia è allo stremo»  

«Non abbandonate i vostri gatti al parco di Terramaini, ce ne sono già troppi, non ce la facciamo ad accudirli tutti».

L’appello accorato, lanciato anche via social, arriva dalle storiche “gattare” che da decenni si occupano della colonia felina dell’area verde pirrese, una delle più popolose della città. Fino a qualche mese fa i gatti presenti erano 110, ma attualmente non si sa più quanti siano con precisione, in quanto continuano ad aumentare giorno dopo giorno. Colpa dei ripetuti episodi di abbandono, autentica piaga che d’estate diventa inarrestabile. Un fenomeno odioso che riguarda soprattutto i gatti visto che rispetto ai cani è più complicato portarli in vacanza.

L’allarme

«Ormai abbiamo perso il conto: solo tra giugno e luglio sono stati rinvenuti nel parco almeno venti gattini nuovi, tutti abbandonati dai padroni», riferisce Anna Maria Cannas, 63 anni, insegnante di matematica in pensione, «gli ultimi tre sono stati abbandonati pochi giorni fa vicino all'ingresso di Monserrato. Erano molto piccoli, a occhio e croce nati da circa un mese, malati e pieni di pulci». Le gattare li hanno subito presi in carico, rimessi in sesto e dati in adozione. Ma non sempre c’è il lieto fine. «In totale siamo riuscite a darne in affido sei, soprattutto a giovani coppie amanti degli animali. Mentre gli altri gatti nuovi sono rimasti nel parco e una gatta di un anno è stata investita all'altezza del primo ingresso di via Vesalio».

Situazione insostenibile

La colonia di Terramaini, insomma, sta letteralmente scoppiando. «Ogni animale che abbandonano è un costo in più per noi e non è neanche detto che riesca ad ambientarsi», spiega Anna, che si occupa di salvare i gatti da anni, «non si può più andare avanti così, chiunque può venire qui e abbandonare gatti appena nati approfittando del buio, dato che il parco chiude a mezzanotte. È necessario e urgente che vengano effettuati più controlli, chiediamo telecamere e foto trappole identiche a quelle usate per sorprendere gli incivili che abbandonano rifiuti lungo le strade e nelle campagne. Non c’è altra soluzione».

