Troppi furti, via alle contromisure 

Per difendersi dai ladri i commercianti ha iniziato ad adottare contromisure: potenziare la videosorveglianza, il personale, gli infissi.

La difesa

Il timore che qualche malvivente ritorni in azione sotto le feste natalizie, preoccupa i titolari degli esercizi commerciali che temono una nuova recrudescenza dei blitz: fra quelli compiuti in questi giorni, spicca il furto di una Fiat 500X da una concessionaria d’auto (ritrovata avant’ieri sera a Barbusi e restituita al proprietario), usata verosimilmente due notti fa per il colpo in una gioielleria di via Stazione, il VistaStore di Davide Argiolas: «A questo punto penso che monterò delle saracinesche interne - spiega – che fungano da doppio sbarramento: occorre attrezzarsi per rendere difficile la vita ai ladri». Tempo fa Valentino Vadalà, centro scommesse Gold Bet, subì una rapina a mano armata: «Da allora potenzio la presenza di dipendenti in certi orari e ho migliorato il sistema di videocamere. Anche Gianni Tronci, contitolare di un bar a Is Meis, “visitato” di recente, ha escogitato contromisure: «Lasciamo pochissimi soldi a fondo cassa e, a seconda del periodo, depositiamo con più frequenza i ricavi durante la giornata». Una decina di giorni fa il blitz in piena notte è avvenuto all’Iper Pan di via Stazione: «Dà conforto il fatto che le forze dell’ordine siano molto presenti agli orari di chiusura dell’esercizio – analizza il responsabile Federico Collu – spesso i blitz dei raid producono più danni materiali rispetto al valore della merce o dei soldi rubati». Da tempo ormai Gigi Lai, della concessionaria d’auto presa di mira giorni fa, ha adottato dei sistemi difensivi: «Ho un sistema di videocamere e sensori, ma mi sento piuttosto di rivolgere un appello alle forze dell’ordine: sanno bene da quali contesti urbani ed extraurbani provenga la maggior parte degli autori dei furti e sarebbe ora di intervenire». Ne è convinta anche Paola Deriu, casalinga che di recente ha subito un furto nella sia casa nel rione Carbonia Due: «Ho dovuto mettere le grate alle finestre: ho speso più di mille euro, sembriamo in carcere, ma almeno adesso sono molto più sicura».

La preoccupazione

Oltre alle contromisure che possono servire ad arginare i furti, fra i commercianti è palpabile la preoccupazione: «Triste ammetterlo – dice Marco Camedda, mobilificio di via Stazione – ma conviviamo con questa realtà». Con l’arrivo del periodo delicato (che spesso è appunto il Natale) vive in tensione costante anche Simone Fiorito, negozio di articoli Thun di via Stazione: «La presenza delle forze dell’ordine dà sollievo ma è ormai fissa l’ansia dei raid notturni avvenuti ai danni dei miei colleghi dei negozi vicini: si vive male, con il pensiero di chi possa essere il prossimo».

