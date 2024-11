Troppi furti nei negozi: «Abbiamo paura» 

Due settimane da incubo per i commercianti di Selargius, presi di mira dai ladri che quasi ogni notte fanno irruzione nelle attività cittadine in cerca di soldi. Ogni volta il bottino è di qualche centinaia di euro, oltre ai danni causati prima e dopo la fuga. «È diventato un incubo», raccontano i commercianti che si stanno organizzando per fare a turno delle ronde notturne.

«Abbiamo paura»

Fra loro c’è chi addirittura dorme dentro il negozio. «Ormai non mi sento più tranquillo dopo quello che è successo, e che continua a succedere», racconta Giancarlo Ambu, titolare di una rivendita di bombole e stufe in via San Martino.

La sua attività è nella lunga lista dove il ladro seriale di Selargius - anche se in alcuni casi pare si tratti di più malviventi - ha fatto visita nell’ultimo periodo: cassa svuotata, compresi i soldi raccolti per le bombole sospese destinate a chi non si può permettere di acquistarle. «Ogni notte ce n’è una, la mattina ci svegliamo con la notizia di un furto dentro un’attività commerciale». Bollettino che tutti i giorni viene aggiornato nella chat fra commercianti che lavorano in città, dal centro alla zona di Paluna e via San Nicolò, sino ai negozi a ridosso della 554. «Abbiamo paura», ripete Ambu, «e in tanti anni di attività non mi era mai successo».

Trenta colpi

Sono almeno trenta i furti denunciati nelle ultime settimane. Episodi concentrati in piccoli e grandi negozi, senza distinzione, ma anche rosticcerie, rivendite di telefonini, altre di materiali edili, panifici, bar e locali. Come quello di via Istria, Evoque, dove il ladro ha fatto irruzione dieci giorni fa circa. «Tutto ripreso dalle telecamere, con le immagini che abbiamo fornito alle forze dell’ordine», dice il titolare Nicola Cabras. «Era incappucciato, ha forzato la serranda, spaccato la porta ed è entrato strisciando, per poi dirigersi direttamente dietro il bancone dove ha preso tutti i soldi del fondo cassa, circa 700 euro». Stessa sorte toccata, nella stessa notte, ad altre attività della zona.

La banda

Nella lunga lista c’è anche la tabaccheria di via Manin. In questo caso il furto è stato messo a segno da più ladri. «Anche noi abbiamo presentato denuncia ai carabinieri e fornito le registrazioni delle telecamere», precisa il titolare Giuseppe Cappai. «Qui hanno forzato i distributori automatici all’esterno, non sono entrati dentro», racconta, «ma sta di fatto che stanno esagerando. Questi episodi si stanno verificando troppo spesso, e noi siamo stufi, oltre che preoccupati».

Le ronde

Un clima di terrore, tanto che tutti i commercianti sono in allarme. «Stiamo pensando di rivolgerci a una società di vigilanza per la notte, oppure organizzarci noi a turno», aggiunge Nicola Sarritzu, proprietario di una gastronomia in via Istria. E come lui la pensano in tanti. «Una cosa è certa, non possiamo continuare in questa situazione», dice ancora Ambu della rivendita di bombole.

RIPRODUZIONE RISERVATA