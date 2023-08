Troppi furti: «Chiudo la chiesa» 

Chiesa chiusa per furti. La decisione, con grande dispiacere, l’ha dovuta prendere don Davide Meloni, parroco di Sant’Eusebio a Is Mirrionis. Mercoledì l’ultimo colpo: un uomo ha cercato di portare via un altoparlante dopo aver tentato di forzare la porta della sacrestia. E sabato scorso qualcuno aveva portato via le offerte contenute in una delle cassette e un ventilatore. «Gli episodi», racconta amareggiato il parroco, «sono avvenuti di mattina, quando lascio la chiesa aperta per permettere a chiunque di entrare e pregare o trovare un po’ di serenità. Ora purtroppo non lo potrò più fare: aprirò solo quando c’è qualcuno e per le celebrazioni».

I fedeli

Don Davide Mameli non nasconde la sua preoccupazione per questi episodi anche se spera che dopo la cattura del responsabile dell’ultimo furto la situazione possa migliorare. «Abbiamo sistemato le telecamere di sorveglianza collegate con la centrale operativa di Alarm System proprio per essere tranquilli. Purtroppo c’è chi agisce ugualmente. Dunque per ora chiuderò la chiesa quando non ci sono funzioni a garanzia della sicurezza dei fedeli». Tra i parrocchiani ci sono diversi anziani e se si dovessero trovare da soli davanti a qualche malintenzionato correrebbero troppi rischi. «Purtroppo nella zona c’è un via vai di persone che fanno uso di droghe. Non sembrano pericolose e non hanno mai creato particolari problemi. Ma non posso più correre alcun rischio», ribadisce il parroco.

Stabile dimenticato

Anche perché proprio davanti alla chiesa di via Quintino Sella c’è l’ex scuola Emilio Lussu: da un lato, l’ingresso delle sedi di diverse associazioni di volontariato. Dall’altra il cortile dello stabile abbandonato e utilizzato da chi può consumare la sua dose di eroina o cocaina lontano da sguardi indiscreti. C’è chi salta la recinzione senza problemi e chi si introduce da uno degli spazi creati appositamente per poter entrare nel cortile dell’edificio dimenticato, proprio nel lato con vista sulla chiesa. E rifiuti, accanto a siringhe e altri materiale usato dai tossicodipendenti, non mancano. Si sperava nell’avvio dei lavori di recupero entro la fine dell’anno scorso. Invece è tutto fermo. Il progetto del Comune per restituire uno stabile prezioso per il rione c’è, così come i soldi (tre milioni di euro). Ma l’ex scuola resta in stato d’abbandono.

