Troppi furti, agricoltori in difficoltà 

Le aziende agricole di Decimoputzu tenute sotto scacco dai ladri. E i contadini chiedono aiuto alle istituzioni. Nella mattinata di ieri, una delegazione di una decina di agricoltori ha chiesto e ottenuto un incontro con il sindaco Antonino Munzittu.

Durante la riunione in Municipio, si è discusso del preoccupante incremento di furti nelle aziende agricole del territorio. «Ci sentiamo abbandonati, chiediamo l’intervento delle istituzioni per fermare quest’ondata di furti - dice Antonio Piras, agricoltore 62enne di Decimoputzu, con l’azienda in agro di Villaspeciosa – Veniamo depredati continuamente, mi è stato rubato tutto l’impianto elettrico delle serre, le saracinesche, i decespugliatori e tanto altro materiale, prediligono tutto ciò che contiene rame e ottone. Non ci lasciamo nemmeno i soldi per mangiare, ora devo spendere 6mila euro per ripristinare l’impianto nelle serre, non ci rimane niente».

I furti nelle campagne non sono una novità, ma erano casi sporadici. Ora succedono anche tre volte in una settimana, e quando gli agricoltori rientrano a casa, dopo una giornata di lavoro, non si sentono più tranquilli perché temono che di notte qualcuno possa introdursi nel podere.

Tra i presenti anche Antonello Ena, coltivatore 59enne del paese: «Qualche anno fa mi hanno ripulito di tutto, la saldatrice, un compressore, una pompa per spargere i medicinali con il trattore, alcuni decespugliatori, un set di chiavi inglesi e le casse dei pomodori appena raccolti, un danno che supera i 5mila euro». Oltre il numero crescente di furti nelle campagne, i contadini si lamentano anche vari casi di microcriminalità che sta interessando il paese. Una situazione non facile, oltre la crisi del settore agricolo, che dura ormai da anni, devono subire le razzie dei malintenzionati e, come nel caso dei furti di cavi elettrici, a volte mandano in blackout l’intera azienda, impedendo di fatto lo svolgimento del lavoro.

Il sindaco Munzittu nel pomeriggio ha chiesto la collaborazione dei carabinieri di Decimomannu: «Un incontro positivo, ho esposto la preoccupante situazione che sta interessando le nostre aziende. Ci sarà un maggiore controllo del territorio, per garantire la sicurezza dei cittadini, cercare di individuare i responsabili e mettere fine a questa serie di gravi episodi». (a. cu.)

