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Decimomannu.
25 giugno 2026 alle 00:14

«Troppi fondi per il Music Festival» 

Prevista una spesa di 172mila euro, polemica dell’opposizione e sui social 

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Trecentocinquantacinquemila euro. Una cifra che sta sollevando un polverone politico e social a Decimomannu. Al centro della bufera c’è la deliberazione di Giunta 95 dell’11 giugno che blinda il programma del “Dcm Music Festival 2026” all’interno dei festeggiamenti di Santa Greca in programma a settembre. I nomi ci sono (da Iva Zanicchi a Fedez), le risorse pure: 172.801 euro netti per il festival, inseriti in un quadro complessivo da 355mila euro cofinanziati dal Comune con 205mila euro.

L’opposizione

A lanciare la prima pietra è il consigliere comunale Cristian Vargiu - ex maggioranza ora unito all’oppositore Mario Grieco - che ha pubblicato sui social i dettagli dell’atto pubblico accompagnati da una grafica esplicativa. Vargiu interroga direttamente i cittadini sulla congruità della spesa: «È giusto destinare una cifra così grossa solo al Dcm? O sarebbe stato meglio investire in altri servizi?».

Ma il fronte critico non si ferma qui. Ad accendere la miccia della satira più pungente pensa l’attivissimo profilo “Il satiro dei due fiumi”, voce vicina al gruppo consiliare “Futuro Comune Decimo” di Silvia Galimberti e Anna Paola Marongiu. Il “Satiro” affonda il colpo sui misteri della macchina organizzativa: «Continua a rimanere un mistero chi ci sia davvero dietro il Dcm», osserva il profilo anonimo: «È una Onlus? Un’associazione? Una fondazione?». Poi si chiede che fine abbia fatto lo storico ruolo dell’associazione Santa Greca, definita ormai «una tipografia ufficiale di volantini».Tra frecciate sulla «pista d’atterraggio» realizzata nel piazzale fronte chiesa e ironie sulla “pop-hoolista” di Fedez, la piazza (reale e virtuale) è bollente.

La replica

Ma la replica della sindaca Monica Cadeddu non si fa attendere: «La spesa prevista di 355mila euro è aumenta di 55mila rispetto al 2025 solo perché il contributo regionale è raddoppiato a 150mila. Il Comune ne mette 105mila, il resto arriva dal suolo pubblico. Risorse che coprono sicurezza, sanità, pulizie e logistica dell’intera festa».

La prima cittadina esprime stupore per gli attacchi: «I dati sono stati predisposti dagli uffici con il contributo dell’allora assessore Cristian Vargiu, che conosce bene entrate e spese necessarie per un simile evento. Per questo sorprende che oggi si rappresenti come straordinario o discutibile ciò che fino a ieri veniva considerato necessario, corretto e utile per la comunità solamente perché è cambiato il suo ruolo».

Nelle retrovie

Infine la sindaca chiarisce la natura del festival: «Dietro il Dcm non ci sono regie occulte ma il Comune. L’associazione Santa Greca resta centrale, ma la legge non permette di lasciarla sola davanti a tali responsabilità. Decimomannu non ha mare o montagna: per creare indotto servono grandi eventi. Il Dcm non sostituisce la tradizione, la affianca. La fede e la devozione per la santa restano il cuore della festa».

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