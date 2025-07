Troppi fascicoli e poco personale 

Troppi fascicoli, troppe cause, tanti atti da notificare e pochi ufficiali giudiziari. Il Tribunale di Tempio continua a crescere, come volume di lavoro, ma ha un nuovo collo di bottiglia che sta rallentando pesantemente l’attività soprattutto della Sezione civile. L’Unep (Ufficio Unico Notifiche) della Gallura è alle prese con una situazione che sta determinando pesanti disagi e che nasce, paradossalmente, dall’avvio di tutta l’attività per via telematica. Sulla carta una scelta che avrebbe dovuto portare, e in parte sta succedendo, a una accelerazione e allo snellimento delle procedure e che, invece, ha causato un ingorgo nel “traffico” degli atti. Il fatto è che, per seguire il flusso telematico delle operazioni serve personale e in Gallura l’Unep è composto da un responsabile più due operatrici esperte. Una squadra che numericamente non è in grado di affrontare il consistente aumento di lavoro. Così sono al palo atti delicati e importanti, in primis pignoramenti, sfratti e tutte le operazioni sui conti correnti. In sostanza chi deve avere i suoi soldi (creditori, ma anche debitori ai quali devono essere restituiti in conti correnti) da mesi attende invano risposte. Un quadro con pesanti ripercussioni soprattutto a Olbia e Arzachena. Carlo Selis è il presidente del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Tempio: «Abbiamo segnalato il problema e confermo i disagi per l’utenza. C’è stato un primo incontro in tribunale sul tema e ci è stato garantito un canale di comunicazione diretto con gli ufficiali giudiziari per avere informazioni sugli atti. Ma ancora evidentemente non basta».

