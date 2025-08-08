VaiOnline
Il report.
09 agosto 2025 alle 00:20

Troppi falsi, l’allarme delle imprese 

Abiti, cosmetici, gioielli, occhiali: in estate aumenta la contraffazione 

I “falsi” causano un danno enorme alle imprese sarde. E anche per il consumatore non sono certo un affare: costano poco, ma la qualità è pessima e la durata brevissima. Oltre al fatto che alcuni prodotti possono anche essere nocivi alla salute.

In estate il fenomeno della contraffazione dilaga, e gli artigiani sardi sono sempre più sotto attacco da parte delle multinazionali del “fake”: soprattutto è il settore della moda – tessile, maglieria, calzature – quello maggiormente colpito, ma ci sono anche i cosmetici, gioielli, occhiali, giocattoli.

I numeri

Il problema riguarda nell’Isola 1.466 imprese, di cui 1.174 artigiane; queste ultime rappresentano il 3,5% dell’artigianato sardo ma ben il 17,8% del totale dell’artigianato manifatturiero sardo. In altre parole, una impresa su6 è toccata da questo problema, e in pericolo c’è il lavoro quotidiano di 3mila addetti.

Lo evidenzia un rapporto dell’Ufficio Studi di Confartigianato Imprese Sardegna su dati della Camere di Commercio.«Siamo in una stagione in cui il fenomeno del “falso” fa sentire particolarmente i suoi effetti», dice Giacomo Meloni, presidente regionale di Confartigianato Imprese Sardegna, «per questo diciamo forte e chiaro: non comprate “patacche”».

Per l’Associazione, la contraffazione è un furto di reputazione che colpisce soprattutto le piccole imprese, «quelle che con fatica e dedizione costruiscono ogni giorno valore autentico. Servono controlli più efficaci, ma anche una cultura diffusa della legalità e del consumo consapevole. Difendere l’artigianato del nostro territorio significa proteggere il cuore del nostro sistema produttivo e il futuro di migliaia di imprese oneste», sottolinea Meloni, «continueremo a vigilare sul fenomeno e a chiedere maggiore tutela per gli imprenditori. E non ci riferiamo soltanto al commercio abusivo di merce contraffatta sulle spiagge o nelle principali piazze, ci sono anche altri aspetti da tenere sotto controllo: per esempio l’organizzazione dei mercatini cosiddetti “artigianali”, un “marchio” che viene assegnato, a nostro parere, senza i necessari controlli. Spesso di artigianale in esposizione c’è veramente poco».

Il territorio

A livello territoriale, la maglia nera spetta alla provincia di Cagliari con 682 imprese coinvolte di cui 497 artigiane; seguono Sassari-Gallura con 451 di cui 381 artigiane, Nuoro con 231 di cui 229 artigiane e Oristano con 102 di cui 67 artigiane.

Le regioni che corrono i maggiori rischi sono Toscana (12.570 imprese artigiane), Lombardia con 11.536 e Veneto con 7.688.

«Il mercato del falso è un fenomeno “criminale”», aggiunge Meloni, «che va combattuto a livello internazionale, nazionale, regionale e locale».Per Confartigianato, l’azione repressiva e la collaborazione tra le forze dell’ordine di tutti i Paesi, devono essere accompagnate da attività di prevenzione e da iniziative legislative a tutela dell’origine e della qualità dei prodotti, a cominciare dall’approvazione di una regolamentazione europea, come quella sul “made in”, che obblighi a indicare l’origine dei prodotti e garantirne la piena tracciabilità».

