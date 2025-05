Troppi evasori per la tassa di soggiorno 

A Stintino si digitalizza l’imposta di soggiorno e si affida a terzi la gestione della riscossione della tassa. Lo ha deciso il consiglio comunale a fronte di un enorme “buco nero”, circa il 50 per cento di evaso che sfugge ai controlli, risorse necessarie a migliorare i servizi turistici, il trasporto pubblico e la raccolta rifiuti. «Troppo sommerso», dice la sindaca Rita Vallebella «una percentuale importante emersa dai controlli effettuati dai nostri uffici. Per questo abbiamo deciso di ricorrere alla tecnologia e, insieme, di avvalerci di professionisti esterni che ci consentano di operare e di incrociare una serie di dati in grado di mettere in evidenza gli utenti trasgressori. Il servizio avrà una durata di due anni», spiega il primo cittadino, «durante i quali si procederà ad una mappatura delle diverse attività ricettive, - B&B, case in affitto e altre tipologie – così da procedere al termine di questo periodo di supporto con la giusta modalità professionale per gestire i controlli in autonomia». Si tratta di un sistema di gestione esternalizzato della tassa di soggiorno per incrementare le entrate nelle casse del Comune di Stintino, un piccolo borgo turistico che conta circa 5 mila seconde case nei villaggi e lungo la splendida costa, davanti la spiaggia La Pelosa, Le Saline, Ezzi Mannu. Gli indirizzi per la concessione del servizio di gestione dei controlli con l’utilizzo di una piattaforma dove registrare le strutture ricettive, è stato approvato nell’ultima seduta del consiglio. Stessa procedura verrà applicata per recuperare le risorse mancate dal canone unico patrimoniale.