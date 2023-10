Troppi errori, tonfo della Women 

Geas 56

Dinamo 47

Geas : Moore 6, Conti 19, Trucco 12, Panzera 3, Gwathmey 10, Arturi ne, Bestagno 6, Tava, Ramon ne, De Lise ne. All. Zanotti.

Dinamo : Raca 14, Carangelo 2, Kaczmarczyk 2, Hollingshead 10, Joens 12, Carta ne, Toffolo 7, Crudo ne, Spiga ne, Togliani. All. Restivo.

Arbitri : Nuara, Morassutti e Corrias.

Parziali : 21-18; 39-36; 46-42.

Un black out offensivo negli ultimi quattro minuti condanna Sassari alla seconda sconfitta nella A1 femminile. Vincono le padrone di casa del Geas di Sesto San Giovanni 56-47.

L’approccio della squadra sassarese è stato buono e l'equilibrio è rimasto sino al 36’ grazie ai canestri di Raca e alle prestazioni a tutto tondo di Hollingshead e Joens, andate in doppia grazie ai 25 rimbalzi in coppia. Ma la precisione nel tiro da tre è stata scarsa: appena 5/30. L'appoggio di Raca al 36' per il 49-47 è stato illusorio, perché la formazione di Restivo non ha più segnato, mentre Trucco e Bestagno hanno realizzato i canestri per l’allungo del Geas. (g. m.)

