«Troppi errori nel bando della Regione» 

Ormai è diventato uno dei bandi più longevi dell’amministrazione regionale: anche il quinto tentativo di assegnare i collegamenti con Carloforte e La Maddalena è terminato con un’asta deserta. È dal 2022 che l’assessorato ai Trasporti non trova compagnie interessate a gestire il servizio alle condizioni proposte. Perché? La risposta non è da cercare nelle cifre alla base dell’asta. O meglio: non solo. «Il problema più importante del bando è rappresentato dall’insieme di regole disciplinano la compensazione economica», spiega Gianfranco Atzeni, amministratore delegato di Delcomar, la compagnia che unisce tutti i giorni la Sardegna alle sue isole minori. Il difetto più grosso dell’ultima procedura avviata dalla Regione è «il mancato riconoscimento di una buona parte delle spese sostenute per tenere le navi in efficienza. Purtroppo questo sistema garantisce agli operatori solo perdite certe». Un sistema che secondo i conti della Delcomar ha portato, nel precedente contratto di servizio, a un rosso di circa cinque milioni di euro. Ecco perché ora, prima di prendere nuovi impegni, la compagnia vuole garanzie.

Il dettaglio

Uno degli aspetti più controversi è quello delle manutenzioni. L’ultimo bando chiede di prevedere e quantificare oggi (in termini di costi) gli interventi da eseguire nei prossimi sei anni. Se per caso ci fossero degli extra, non saranno rimborsati. «Chiunque può capire che non si può sapere in anticipo, con certezza, quali saranno le manutenzioni da fare sui traghetti. Stiamo parlando di cifre importanti. Un intervento può costare anche 800mila euro», dice Atzeni.

Le norme

Dopo l’ultimo flop l’assessora Barbara Manca ha ricordato che non bisogna tener conto solo della base d’asta, di 26 milioni di euro all’anno, ma ci sono «dinamiche su cui la Regione non può avere influenza», con riferimento anche alle norme imposte dall’Art, l’autorità nazionale di regolazione dei Trasporti. «È vero che l’Art ha disciplinato la materia nel 2019, ma lascia agli enti appaltanti un certo margine di manovra. Purtroppo le Regioni non prendono l’iniziativa», aggiunge Atzeni, che rivela: «Abbiamo letto con profondo stupore i documenti di quest’ultima gara. Perché rispetto alla penultima abbiamo preso atto di numerosi interventi peggiorativi nelle regole contrattuali, che avrebbero esposto la società a numerosi rischi e a poche ma solide certezze: le perdite consistenti. Interventi tra l’altro non dettati dall’Autorità di regolazione dei Trasporti ma determinanti da scelte dell’ente appaltante, evidentemente errate».

In pratica, se la Regione avesse mantenuto le regole del penultimo bando, e aumentato gli importi della compensazione economica come in effetti ha fatto, la Delcomar avrebbe partecipato: «Si. Anche se il contributo, limitato, non avrebbe consentito alcun investimento per il rinnovamento della flotta».

La compagnia dell’armatore Franco Del Giudice garantirà comunque i collegamenti con le isole minori almeno fino al 31 dicembre, grazie a una proroga del contratto scaduto, in attesa di un nuovo bando.

La voce dei lavoratori

La situazione di incertezza preoccupa anche i sindacati, che chiedono la convocazione di un «tavolo di confronto» con la Regione: «Speravamo che l’ultimo bando potesse essere l’occasione buona per concordare ulteriori stabilizzazioni dei lavoratori, in alcuni casi la attendono da anni», chiarisce Arnaldo Boeddu, segretario regionale della Filt Cgil, «invece l’ennesima proroga impedisce all’armatore di poter programmare investimenti a medio termine e ai sindacati di poter dare le risposte che i marittimi si meritano».

