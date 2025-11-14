VaiOnline
Europeo Under 21.
15 novembre 2025 alle 00:31

Troppi errori: Azzurrini puniti dalla Polonia 

L'Italia Under 21 di Baldini sogna a Stettino, complice la prodezza con cui Pisilli la porta in vantaggio, ma poi deve incassare un amaro ko. La Polonia ribalta il risultato nel finale di questo big match, grazie ai gol di Bogacz e Kuziemka tra 83' e 86'. Polonia imbattuta e in vetta solitaria, Azzurrini al secondo posto posto ma a -3 in classifica. Nonostante la bruciante sconfitta il tecnico azzurro, Silvio Baldini, non fa drammi: «Abbiamo giocato una buona partita, fa male il risultato. Non pensavo che l'avremmo persa ma il calcio è questo e dobbiamo accettarlo. I ragazzi sono stati bravi ugualmente», le sue parole.

Davanti agli oltre 20.000 accorsi alla Pogon Arena di Stettino l'Italia domina gran parte del match ma poi nel finale si fa sorprendere dai padroni di casa che mettono a segno l'uno-due micidiale che ribalta il risultato e si prende la vetta solitaria del Girone E, allungando a +3 proprio sull'Italia. Agli Azzurrini non basta il gol realizzato da Pisilli al 61'. il centrocampista della Roma inventa un “sombrero” per eludere Duda e poi “bicicletta” d'esterno destro da posizione quasi impossibile, con palla che bacia il palo e si insacca. Poi, nel giro di 4 minuti, tra l'83' e l'86', la doccia fredda, complici i due gol polacchi. Realizzati entrambi da neo-entrati. Wiktor Bogacz è rapace d'area nel sublimare una splendida ripartenza di Dawid Drachal per il provvisorio 1-1, mentre Maciej Kuziemka s'inventa la sassata all'incrocio che manda in delirio la bolgia di Stettino. Lunedì col Montenegro non ci sarà il rososblù Palestra, ammonito: era diffidato.

COMMENTI

