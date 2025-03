Troppi droni su Molentargius, nidificazione a rischio 

La primavera è il periodo in cui ogni anno, a Molentargius, si ripete il miracolo della nidificazione. Un evento che ogni anno richiama migliaia di visitatori. C’è chi, però, ignaro dei divieti, oppure conoscendoli ma non rispettandoli, utilizza i droni creando ingenti danni alle colonie che scelgono la laguna per deporre le uova.

«Nel perimetro del parco vige un divieto generale di sorvolo», ha spiegato ieri a Videolina Antonello Zonca, comandante della stazione del Corpo forestale di vigilanza ambientale.

Qualcuno ha persino postato sui social le immagini, incorrendo in pensanti sanzioni che, nel caso in cui l’azione del drone provochi l’abbandono del sito da parte di fenicotteri o altri volatili, possono sfociale nel penale.

Proprio questa mattina alle 9,30 al parco ci sarà una conferenza stampa dedicata alla nidificazione dei fenicotteri, un evento che quasi ogni primavera a partire dal 1993, anno delle prima nidificazione, si ripete tingendo di rosa lo stagno del Bellarosa maggiore.

Durante l'incontro, si avrà l'opportunità di discutere delle fasi della nidificazione, dell’andamento delle passate stagioni riproduttive e delle misure adottate per proteggere questa specie e il loro habitat.

Saranno presenti oltre al presidente del parco, Stefano Secci, e la biologa Luisanna Massa, gli ornitologi Carla Zucca e Sergio Nissardi della società Anthus, incaricata del monitoraggio dell’avifauna del parco, Vincenzo Tiana dell’Associazione parco Molentargius Saline e Walter Piras che rappresenta “Molentargius aperto al mondo, che dal 2023 gestisce i servizi turistici del Parco e il Ceas Molentargius.

