«Troppi divieti nelle strade del centro» 

Senza dubbio un fine settimana da incorniciare, perlomeno sul fronte presenze. A Nuoro, però, la manifestazione “Mastros e galanias nugoresas” lascia in eredità pure qualche polemica. «Un evento che dovrebbe celebrare la nostra cultura e attirare visitatori, ma purtroppo si è trasformato in un caos inaccettabile per la gestione del traffico - tuona Angelo Arcadu, consigliere comunale di Forza Italia -. Le lamentele pervenute da cittadini, commercianti e residenti sono state numerose e giustificate».

Nel mirino finisce la rivoluzione della viabilità, varata dal Comune, con alcune vie chiuse alle auto (come la via La Marmora, all’altezza della via Veneto). Arcadu fa da tramite tra la cittadinanza e l’amministrazione ed elenca alcune criticità riscontrate: «La decisione di chiudere completamente alcune zone ha creato disagi significativi per i residenti e per i commercianti. La mancanza di parcheggi accessibili ha reso difficile il raggiungimento delle zone commerciali. Molti residenti hanno avuto difficoltà a raggiungere le proprie abitazioni». Il consigliere di minoranza conclude: «Il blocco totale di intere zone avrebbe potuto rappresentare un rischio significativo in caso di incendi, incidenti stradali o bisogni medici urgenti». (g. l.)

RIPRODUZIONE RISERVATA