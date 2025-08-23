«Troppi disservizi, servono stipendi uguali ai regionali» 

Una fuga, un esodo, un’emorragia che paralizza la macchina comunale. I dipendenti di Palazzo Bacaredda appena trovano l’opportunità “emigrano” in altre amministrazioni pubbliche (Regione e Stato). Gli stipendi sono più alti (per gli istruttori 11.000 euro) mentre lo stress è minore. Il Comune non può adottare provvedimenti di compensazione perché il divario andrebbe risolto a livello regionale con il comparto unico e a livello nazionale con nuovi contratti. Il consigliere comunale Edoardo Tocco da tempo è in prima linea per la perequazione.

«L'attuale situazione a Cagliari, come in numerosi altri Comuni sardi, è caratterizzata da una profonda mancanza di personale», afferma Tocco. «Questo deficit non solo sovraccarica i dipendenti esistenti, ma crea anche notevoli disservizi che impattano direttamente sulla collettività, rendendo complessa l'erogazione di servizi essenziali. È fondamentale – aggiunge il consigliere – che la politica risponda a questa emergenza con azioni concrete. La lunga attesa ha ormai creato aspettative significative tra i dipendenti, che meritano chiarezza e soluzioni definitive. Non c'è più tempo per i dibattiti interminabili e le promesse non mantenute».

