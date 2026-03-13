«Troppi disservizi, l’Enel risolva i problemi» 

«Dalle nostre verifiche non risulta nessun disservizio legato all’erogazione dell’energia nell’area in cui si trova il tuo impianto». Enel Distribuzione ha risposto alla richiesta di chiarimenti di Roberto Murtas, cittadino di Gonnesa che, stanco delle ripetute micro- interruzioni nell’erogazione dell’elettricità, ha deciso di vederci chiaro. Ma per Murtas la risposta è inaccettabile. Da tempo a Gonnesa i cittadini lamentano mini black out, concentrati in particolare nelle prime ore del mattino, ma non solo. Numerose le lamentele per danni agli elettrodomestici, tanto che il sindaco Pietro Cocco nelle scorse settimane ha preso posizione pubblicamente chiedendo all’Enel di risolvere il problema.

Nella risposta ricevuta da Roberto Murtas, l’Enel dice di non aver riscontrato nessuna irregolarità nell’erogazione dell’energia in questa zona. «Ritengo inaccettabile la risposta – ha scritto Murtas nella Pec di risposta – che liquida anni di disservizi con una generica assenza di anomalie rilevate sai vostri sistemi. Chiedo che vengano fornite risposte precise in merito agli interventi eventualmente fatti, alle cause accertate delle anomalie segnalate e le misure adottate per garantire che non si ripetano in futuro. In assenza di un riscontro adeguato, mi riservo di presentare formale reclamo all’Arera».

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