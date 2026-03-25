«Troppi disagi per i pendolari» 

Pensiline fatiscenti, con orari illeggibili, ma anche mancanza di segnaletica a terra e bus spesso in ritardo. Talvolta le pensiline sono inesistenti, lasciando i viaggiatori senza riparo, soprattutto nei giorni di pioggia e, in estate, durante le ondate di afa. È questa la realtà denunciata da studenti e pendolari che ogni giorno utilizzano i mezzi pubblici a Iglesias.

Gli studenti

A raccontarlo sono innanzitutto gli studenti dell’Ipia “G. Ferraris”, che ogni giorno prendono i bus da via Cattaneo, dove si riscontrano le criticità più gravi: «La pensilina vacilla e non ha posti a sedere, mentre ogni giorno siamo un centinaio ad aspettare i bus – spiega lo studente Tomas Cuccuru –. La struttura è rotta da almeno un anno e mezzo. Ci siamo lamentati, ma nessuno ci ascolta».Dall’altro lato della strada, invece, la pensilina manca proprio. «Quando piove non sappiamo dove aspettare i bus – racconta Emanuele Vergani –. Una volta siamo rimasti bloccati e siamo entrati in ritardo in massa». Una situazione confermata anche da un altro studente, Nicolas Gimignani: «Le fermate non riparano bene, quando piove ci bagniamo tutti. In alcuni punti non c’è proprio un riparo».Problemi simili emergono anche tra gli studenti del liceo scientifico. Alessandro Siddi evidenzia come «a volte i pullman non passano o arrivano in ritardo». Dalla sua esperienza emerge anche la difficoltà di organizzare gli spostamenti: «Bisogna stare attenti agli orari, perché cambiano e non sempre sono affidabili». A complicare ulteriormente il quadro è la carenza di segnaletica, anche nelle fermate principali. Jessica Saba, che usa spesso i mezzi extraurbani e il servizio sostitutivo dei treni, lamenta la mancanza di cartellonistica chiara ai punti di fermata fuori dalla stazione. Una criticità che incide non solo sui pendolari abituali: «Chi parte da fermate diverse o usa i mezzi per fini turistici fa fatica a individuare i punti di salita – spiega Saba – e ciò rende il servizio inefficiente rispetto al costo del biglietto».

Le segnalazioni raccolte riguardano anche fermate senza segnaletica a terra o addirittura occupate da auto in sosta. In alcuni casi, come in via Roma e in corso Colombo, le strutture risultano danneggiate o pericolose, con parti instabili o elementi sporgenti.

Il Comune

Sul tema interviene l’assessore alla Viabilità Francesco Melis, che riconosce le criticità e annuncia interventi: «È in corso una valutazione complessiva del servizio urbano, con una rimodulazione dei percorsi, delle fermate e degli interventi da eseguire, senza dimenticare le frazioni». Melis chiarisce anche la ripartizione delle competenze e tiene a ribadire che «c’è una proficua collaborazione tra Comune e l’Arst, quindi su questo prendiamo un impegno: insieme riusciremo a prendere in considerazione le richieste dei cittadini».Melis sottolinea inoltre come molti danni siano causati da atti vandalici, ma assicura un impegno concreto: «Cercheremo di sistemare al meglio le pensiline esistenti e di migliorare il servizio insieme ad Arst, anche per garantire maggiore puntualità».

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