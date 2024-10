«Troppi disagi e disservizi nel poliambulatorio Asl» 

Nel poliambulatorio di Buggerru da troppo tempo non è più possibile effettuare le visite mediche specialistiche. I pazienti sono costretti ad affrontare decine di chilometri e patire parecchi disagi, resi ancora più complessi dall’isolamento, per raggiungere i centri specialistici più vicini. Per questo il gruppo di minoranza in consiglio comunale ha posto nuovamente il problema all’attenzione dell’opinione pubblica.

«Un problema quello del poliambulatorio di via Cagliari – spiegano i consiglieri Ignazio Piras e Franco Orrù – che a parere nostro è abbastanza serio, che si aggiunge alla grave precaria assistenza sanitaria in cui versa la popolazione sarda». Inizialmente tutto sembrava fosse dipeso dalla necessità di eseguire nella struttura delle manutenzioni ordinarie. «Da troppi anni, però – aggiungono – viene a mancare un servizio indispensabile per la popolazione». Sul problema i consiglieri di minoranza hanno presentato anche un’interrogazione alla sindaca Laura Cappelli, per conoscere le intenzioni della maggioranza e capire se si stanno mettendo in campo le azioni necessarie al fine di garantire il riutilizzo della struttura.

«Convinti di rappresentare le aspettative dell'intera comunità – concludono i consiglieri – siamo certi che la sindaca saprà dimostrare tutta la sua sensibilità nei confronti dei cittadini, scongiurando la possibilità che una struttura così importante rimanga nel dimenticatoio o peggio, possa avere un cambio di destinazione d'uso».

