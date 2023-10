Troppi disagi, commercianti  dal sindaco  

Il mercato civico chiuso da dieci anni e la Sartiglia che per venti giorni con i due di pariglie trasforma una delle vie principali della città in un torneo equestre a cielo aperto, preoccupano i commercianti. Una trentina di titolari della attività hanno chiesto lumi e assicurazioni al sindaco Massimiliano Sanna e all’assessora alle Attività produttive Rossana Fozzi.

«Il mercato o si fa in tempi brevi o quel che resta si rade al suolo per fare parcheggi e una piazza», hanno proposto i commercianti. Dal sindaco e dall’assessora niente di nuovo: «Aspettiamo che la Regione risponda alla nostra richiesta finanziaria per realizzare il progetto. Se dovesse essere negativa vedremo come uscirne». Intanto il Comune da otto anni continua a pagare l’affitto per i locali di via Cimarosa più ogni qualunque altra spesa. «Non possiamo spostare in via Costa i commercianti rimasti perché anche quel mercato va sottoposto a una serie di lavori importanti che richiederebbero grossi capitali che noi non disponiamo». Capitolo Sartiglia. «La strada resta chiusa quasi un mese e questo ci crea grosse difficoltà economiche alle quali si aggiungono i mancati ricavi per le troppe autorizzazioni concesse agli ambulanti», accusano i commercianti. «I tempi tecnici sono quelli e non possiamo farci nulla e per quanto riguarda gli ambulanti contribuiscono alle spese pagando il suolo pubblico», la replica. ( a. m. )

