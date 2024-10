«Troppi detriti sulle strade»: nuove proteste 

Strade con detriti e rifiuti. È lo scenario che si presenta nella borgata Santa Lucia così come in altre zone di Selargius, a distanza di giorni dalle ultime piogge. «È grave che nonostante le numerose interrogazioni sulla carenza nello spazzamento in città siamo in queste condizioni, soprattutto dopo un’alluvione che ha causato alcuni problemi in diverse vie cittadine», sottolinea il consigliere comunale di minoranza Riccardo Cioni.

«La borgata è sporca, oltretutto questi detriti lasciati per strada rischiano di intasare le caditoie e di causare disagi alla prossima ondata di maltempo. La pulizia della città deve essere un’attività ordinaria, non straordinaria», aggiunge Cioni, «per questo è necessario che sindaco e Giunta monitorino cosa succede nel territorio, e pretendere che ci sia un operatore ecologico che quotidianamente svolge il suo lavoro. Perché evidentemente le sanzioni applicate in passato non sono state sufficienti a migliorare il servizio».

