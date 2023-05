Troppi decreti ed emendamenti fantasia, stop del Colle 

Limitare la decretazione d’urgenza e l’utilizzo dei decreti come veicoli rapidi nei quali inserire temi non coerenti per materia. È il senso del nuovo monito di Sergio Mattarella, che ieri ha convocato i presidenti delle Camere. Un alert dal quale il centrosinistra prende spunto per andare all’attacco. Basta comprimere il Parlamento, dicono uniti dall’opposizione dopo aver più volte criticato la disomogeneità di molti provvedimenti. Intanto alla Camera il decreto sulla pubblica amministrazione si sblocca solo quando il governo invita i gruppi a limitare le richieste anche se arrivano su indicazione dei ministeri. Una mossa che potrebbe anche essere letta come un primo segnale dopo il colloquio al Colle. D’altronde il Quirinale aveva già fatto sentire la propria voce su questi temi con la lettera che ha accompagnato la promulgazione del decreto milleproroghe. Infine si può immaginare che nell’incontro di ieri Mattarella abbia ribadito che le verifiche finali di costituzionalità di leggi e decreti spettano alla Corte costituzionale, dopo che Matteo Salvini parlando del Dl Ponte aveva detto all’opposizione: «Il decreto è stato emanato dal presidente della Repubblica. Quindi per dubbi e rilievi rivolgersi al Colle che ha tutti gli elementi di garanzia e superiorità e che può decidere cosa si può fare e cosa no».

